El técnico de Newell’s dice que el partido contra el Inter Miami de Messi “fue una fiesta”

Redacción Deportes (EE.UU.), (EFE).- Mauricio Larriera, entrenador de Newell’s Old Boys, destacó el componente emotivo y sentimental que marcó del partido amistoso con el Inter Miami de Lionel Messi, más allá del empate 1-1.

“Estuvo muy bueno, terminaron todos bien. El resultado es anecdótico, pero vimos algunos patrones y aspectos positivos”, destacó el entrenador argentino tras el partido.

“En definitiva creo que fue una fiesta”, añadió.

Inter Miami, que se alista para la nueva temporada de la MLS, cerró hoy en casa su preparación frente a Newell’s. Shanyder Borgelin puso en venta a los locales, pero Franco Díaz dejó todo igual para los visitantes,

Este partido era particularmente especial para Gerardo Martino, icono del Newell’s Old Boys como entrenador y jugador, y para Messi, quien de niño jugó en ese equipo de Rosario antes de marchar al Barcelona.

“Las conclusiones son todas positivas. Teníamos un compromiso con el mundo del fútbol hoy y por otro lado teníamos que en cierta forma sí dosificar, dar oportunidades. Quería ver a algunos futbolistas que habían tenido pocos minutos”, explicó Larriera.

Larriera resaltó que fue un encuentro muy táctico, que tuvieron que adaptarse a un equipo de otra liga y con otro estilo de juego y opinó que hubo “situaciones de gol bastantes parejas”.

“Hubo que contemplar y gestionar muchas cosas. Gestionar las emociones en estos casos es muy importante”, explicó.

“El caso de Lionel Messi, no puedo decir mucha cosa. Estaban todos los muchachos contentos y felices y con ese sentido de pertenencia argentina”, afirmó.

“Me voy contento con todo lo vivido y el privilegio de estar en este momento y en este lugar”, puntualizó.