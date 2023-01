El técnico Veljko Paunovic apuesta por un Chivas ofensivo y con personalidad

Guadalajara (México), (EFE).- El serbio-español Veljko Paunovic, entrenador de las Chivas de Guadalajara, reveló que su reto con el equipo es que mejore el ataque y mantenga una personalidad en el torneo Clausura 2023.

“Queremos mantener siempre nuestra manera de jugar y la evaluación de nuestro estilo, de nuestras jugadas con y sin balón: No vamos a variar mucho en relación con los rivales”, señaló en conferencia de prensa.

El conjunto rojiblanco inició en el torneo Clausura 2023 con una victoria por 1-0 al Monterrey el pasado fin de semana y se coloca en la quinta posición de la liga.

Paunovic recordó que el equipo aún no está al 100 por ciento de su capacidad táctica y sigue forjándose con las incorporaciones tardías de los nuevos fichajes Víctor Guzmán y Daniel Ríos, además de que esperan a que el mediocampista Roberto Alvarado y el delantero José Juan Macías se recuperen de sus lesiones.

“Son piezas importantes; estos jugadores son generadores de juego, de acciones creativas en ataque y lanzadores de balón parado. Nuestro equipo se sigue completando y actuando con lo que tenemos”, agregó

El técnico confirmó que el delantero peruano de origen mexicano, Santiago Ormeño, no está contemplado para seguir en el club debido a que hay una saturación en la zona delantera del plantel.

“Hay un orden por el que nosotros vamos y por el que medimos nuestro plantel; con la incorporación de Ríos la delantera se está agrupando y ahí hay que tomar decisiones en función de lo que pensamos que es mejor para el equipo y cómo pensamos que queremos jugar”, explicó.

Chivas visitará al Atlético San Luis el próximo viernes en la jornada 2 de la liga.