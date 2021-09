El terror de “Malignant” agita unos cines de EE.UU. dominados por “Shang-Chi”

Los Ángeles, (EFE News).- “Malignant”, la nueva apuesta de terror de James Wan, llega este fin de semana a los cines de Estados Unidos para plantar cara a la todopoderosa “Shang-Chi” de Marvel.

Con Annabelle Wallis como protagonista, “Malignant”, que se estrenará a la vez en la plataforma HBO Max, sigue la historia de Madison, una mujer con problemas para quedarse embarazada y que, de repente, empieza a tener por las noches unas terribles visiones de asesinatos que luego descubre que son crímenes reales.

Considerado como un maestro del terror contemporáneo gracias a exitosas sagas como “Saw” o “The Conjuring”, Wan rinde homenaje en “Malignant” al “giallo” italiano, un subgénero italiano del cine más escalofriante y que popularizó el director Dario Argento.

“Creo que, ahora más que nunca en mi carrera, que la gente me conoce más por películas de gran presupuesto como ‘Aquaman’ (2018), quería regresar y recordar a los seguidores del terror que todavía soy uno de los suyos, que todavía soy un fan ‘hardcore’ del terror”, dijo Wan en una entrevista reciente con Efe.

El otro estreno importante del fin de semana llega por cortesía de Paul Schrader, guionista de “Taxi Driver” (1976) y “Raging Bull” (1980) y que ahora presenta “The Card Counter”.

Esta película, que se acaba de estrenar en la Mostra de Venecia, retrata los dilemas entre la venganza y la redención de un astuto jugador de póker interpretado por el guatemalteco Óscar Isaac.

Tanto “Malignant” como “The Card Counter” tendrán muy difícil destronar a “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, que pasó como un ciclón por los cines estadounidenses el pasado fin de semana.

Con Simu Liu como protagonista, “Shang-Chi” se embolsó 94,5 millones de dólares en los cines de EE.UU. y Canadá durante el fin de semana largo por el festivo del lunes (Día del Trabajo), lo que la convirtió en uno de los mejores lanzamientos de un año todavía muy flojo en las salas por culpa de la pandemia.