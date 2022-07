El Tri volverá a Perú tras seis años con presentaciones en Lima y Arequipa

Lima, (Notistarz).- La banda mexicana de rock urbano El Tri, liderada por Alex Lora, regresará a Perú después de seis años con conciertos en Lima y Arequipa en agosto próximo, informó la Gaceta Perú TV.

La banda más emblemática de rock mexicano regresa con “Cuando tú no estás”, “Triste canción” y “Todo sea por el roncanrol” junto a otras bandas nacionales el 13 de agosto en Lima en la Explanada del Parque de la Exposición.

El Tri confirmó su presentación también en la ciudad de Arequipa el 14 de agosto en el marco del 428 aniversario de la llamada “Ciudad Blanca”, de acuerdo con el reporte.

Junto a la banda mexicana, se presentarán el rockero Willy Iturri, vocalista de la banda de los 80’s G.I.T, con éxitos como “Es por amor”, “Siempre fuiste mi amor” y “La calle es su lugar”, entre otros.

La banda El Tri fue fundada en 1984 y liderada por Alejandro Lora mejor conocido como Alex Lora, tras su salida de la banda Three Souls in My Mind.