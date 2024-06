El único jugador de Panamá en la Copa América 2016 que repite: “No venimos a pasear”

Ciudad de Panamá, (EFE).- El defensa central de la selección panameña Roderick Miller, el único de los jugadores del actual equipo que participó en su anterior y única experiencia en la Copa América en 2016, celebrada también en Estados Unidos, dijo que aunque no sean favoritos vienen “a darle duro”, no “a pasear”.

“Contento, primero que todo, de poder estar acá nuevamente, una oportunidad más, una Copa América más”, expresó el zaguero Miller, para enseguida avisar: “No crean que venimos a pasear, venimos a darle duro”.

Miller, tras el primer entrenamiento de Panamá en Miami previo a su debut en la Copa América de Estados Unidos este domingo frente a Uruguay en el Hard Rock Stadium, agregó que tendrán “tres desafíos difíciles, pero que cada uno sabe el papel que tiene que realizar”, señaló un comunicado de la Federación Panameña de Fútbol (Fepafut), que recoge sus declaraciones.

“Si me toca, daré el cien por el escudo, por el país y poder demostrar de lo que estamos hechos para poder sobresalir, y por qué no darle una alegría al país”, destacó el zaguero de 32 años, que milita en el club PFC Turan Tovuz de Azerbaiyán.

Miller fue titular y disputó los tres partidos hace 8 años en la pasada Copa América 2016 ante las selecciones de Bolivia, Argentina y Chile.

Panamá llega a la Copa América con el desafío de superar el desempeño en su primera experiencia hace ocho años también en Estados Unidos, en la que no superó la fase de grupos tras lograr solo una victoria ante Bolivia por 2-1.

La Roja centroamericana fue emparejada en el grupo C de la Copa América 2024 con la selección anfitriona, Estados Unidos, Bolivia y Uruguay.

La plantilla de 26 jugadores quedó reducida a 25 debido a la negativa de Harold Cummings a sustituir al lesionado capitán Aníbal Godoy.

Godoy sufrió una lesión grado 2 del recto femoral izquierdo durante un partido amistoso contra Paraguay el pasado domingo.

Antes de confirmarse la lesión de Godoy, el cuerpo técnico de la selección panameña ya había tenido que hacer frente, a la hora de confeccionar su lista para la Copa América con 26 convocados, a las ausencias por lesión de los defensores Andrés Andrade y Fidel Escobar y del delantero Cecilio Waterman.