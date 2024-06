El universo ‘M3gan’ prepara ‘Soulm8te’, una nueva entrega de terror prevista para 2026

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- El universo de terror ‘M3gan’, la muñeca hecha con inteligencia artificial, regresará a la gran pantalla en 2026 con ‘Soulm8te’, una nueva entrega que están desarrollando las productoras estadounidenses Atomic Monster y Blumhouse.

Ambas compañías preparan ‘Soulm8te’, una película de suspense erótico centrada en un hombre que adquiere un androide con inteligencia artificial para hacer frente a la pérdida de su esposa recientemente fallecida, informó el medio especializado estadounidense The Hollywood Reporter.

Kate Dolan, directora en 2021 de la cinta de suspense ‘You are not my mother’ (‘Tú no eres mi madre’), dirigirá este proyecto que tiene previsto estrenarse en cines el 2 de enero de 2026 de la mano de Universal.

La cinta pretende remontarse a aquellos filmes de suspense de la década de 1990, aunque añadiendo un toque moderno y tecnológico. Por el momento se desconocen detalles acerca del elenco.

‘Soulm8te’ sigue así en la expansión de este universo de terror a ‘M3gan 2.0’, una secuela que se estrenará el 27 de junio de 2025 protagonizada por Jenna Davis, quien pone voz a la terrorífica muñeca; Allison Williams y Violet McGraw.