El uruguayo Pereira asegura que el Toluca está listo para contener al venezolano Rondón

Toluca (México), (EFE).- El uruguayo Federico Pereira, central del Toluca, aseguró que en su equipo están listos para contener al venezolano Salomón Rondón, delantero del Pachuca y máximo goleador del Clausura 2024 del fútbol mexicano.

“Salomón es una gran delantero, jugó en grandes equipos y enfrentarlo va a ser un lindo desafío. En los siguientes días lo estudiaremos más con vídeos; estamos preparados para el desafío”, explicó en una rueda de prensa.

El Toluca visitará este sábado a los Tuzos del Pachuca, en los que brilla Rondón, el mejor anotador del campeonato con siete goles, en la decimotercera jornada del Clausura.

Rondón, exjugador del River Plate argentino, pondrá a prueba a la zaga del Toluca, la quinta mejor del certamen con 13 goles permitidos, en la que Pereira juega un rol importante ya que el uruguayo suma todos los minutos en lo que va del Clausura.

Además del duelo entre Pereira y Rondón, el encuentro podría permitirle al Pachuca, quinto en la clasificación con 22 puntos, regresar a los primeros tres lugares de la tabla, al retar al Toluca, tercero con 23 unidades.

“Hemos mejorado mucho al dejar el arco en cero en casa en varios partidos, ahora hay que ser más sólidos de visita. Tenemos la responsabilidad de ser mejor fuera de casa, en donde no hemos ganado”, añadió el jugador de 24 años.

Pereira, quien disputa su primer torneo en México después de pasar toda su carrera en el Liverpool de su país, reveló que aún no tiene acercamientos con el argentino Marcelo Bielsa, seleccionador de Uruguay.

“Con la selección no tuve contacto, es un sueño que tengo pendiente. Sé que hay mucha competencia en mi puesto, por lo que tengo que trabajar todos los días y dejar todo en la cancha para ganarme un puesto”, sentenció el oriundo de Montevideo.