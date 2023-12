El uruguayo Vecino, excluido del Lazio por mala conducta: “Tengo la conciencia tranquila”

Roma,(EFE).- El uruguayo Matías Vecino fue excluido del Lazio indefinidamente por motivos disciplinarios y no entró en la convocatoria de equipo romano para los octavos de final de Copa Italia ante el Génova, aunque declaró que él tiene “la conciencia tranquila”.

Un “episodio de vestuario normal, nada sensacional”, así describió el técnico Maurizio Sarri, entrenador de los ‘biacocelesti’, tras la victoria ante el Génova (1-0), el enfrentamiento que hubo entre Vecino y parte del cuerpo técnico durante el entrenamiento del pasado domingo 3 de diciembre y que el Lazio, próximo rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, ha castigado con dureza, dejando fuera del equipo por el momento al uruguayo.

“El club tomó una decisión, estuve de acuerdo con ellos y por el momento esta es la situación. ¿Se puede arreglar? Será una elección del club, al que veo muy decidido, pero creo que sí”, declaró en rueda de prensa en técnico.

Por su parte, Vecino, antes del partido, publicó en sus redes sociales su versión de lo sucedido.

“Lamento no poder estar a disposición del equipo para el importante partido contra el Génova, pero acepto la decisión tomada”, expuso.

“Pero es importante aclarar que detrás de esta decisión no están el partido contra el Cagliari ni los entrenamientos. Siempre fui una persona sincera, directa, que dice lo que piensa, pero nunca le falté el respeto a nadie. Tengo la conciencia tranquila y el deseo de volver lo antes posible a hacer lo que amo más”, añadió.

La polémica se suma al mal inicio de campaña del equipo y los rumores que circulan en Italia sobre una relación rota entre Sarri y Claudio Lotito, presidente del club.

Vecino además ha sido un fijo para Sarri en todos lo partidos de Liga de Campeones, competición en la que el Lazio exhibe una versión mucho más competitiva que en la Serie A, menos en el último ante el Celtic en el Olímpico de Roma por sanción, el partido que aseguró el pase a octavos de final de la máxima competición continental de clubes.

El próximo partido del Lazio, todavía con el ‘Caso Vecino’ sin resolver, será a domicilio ante el Hellas Verona, con la necesidad de victoria de los capitolinos, que marchan novenos en la tabla.