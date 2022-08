El Valencia busca una nueva identidad de la mano de Gattuso

Valencia, (EFE).- El Valencia arranca la temporada tras varias campañas decepcionantes con el objetivo de encontrar la nueva identidad que quiere imprimir el entrenador italiano Gennaro Gattuso, que debutará en la competición española.

Gattuso sustituye en el banquillo a José Bordalás y apunta un estilo de juego muy diferente al de su predecesor, con un fútbol de posesión y toque a partir de la salida del balón controlado desde el área.

El italiano, que ha trasladado a su faceta de técnico la pasión y visceralidad que le caracterizó como jugador, se ha implicado directamente en la confección de la plantilla y sobre todo en los refuerzos en un complicado mercado de fichajes por las limitaciones económicas y de “fair play” del club.

A la conclusión de la pasada temporada, el Valencia ejerció la opción de compra sobre el delantero Hugo Duro, pero no la del central paraguayo Omar Alderete, además de ver como se marchaban los cedidos Illaix Moriba y Bryan Gil, que tuvieron protagonismo al final de la temporada. Además, acabó contrato Denis Cheryshev.

La salida del portero Jesper Cillessen ya está confirmada y la de Gonçalo Guedes se encuentra a la espera de oficialidad en las próximas horas, por lo que toda la atención se centra en el futuro de dos jugadores fundamentales para el equipo: Carlos Soler y José Luis Gayà, cuya salida del Valencia no está descartada

En el puzzle de estas operaciones se centra buena parte del futuro de la plantilla del club valenciano.

El extremo malagueño Samu Castillejo llegó con la carta de libertad desde el Milán, mientras que el brasileño Samuel Lino ha sido cedido por el Atlético de Madrid, días después de concretar su fichaje por el club madrileño.

El Valencia centra sus esfuerzos ahora en el fichaje de un mediocentro, la gran petición de Bordalás que no fue atendida la pasada campaña, y el gran objetivo es el internacional brasileño Arthur Melo, del que se busca una cesión por parte del Juventus de Turín tras contar con la aprobación del futbolista, aunque su salario es en este momento un problema, tal y como ha reconocido Gattuso.

La posible llegada de Arthur podría provocar la salida del club de uno de sus dos delanteros, el uruguayo Maxi Gómez, quien no ha podido jugar en toda la pretemporada por una lesión en un dedo del pie, o la del brasileño Marcos Andre, quien ha dejado buenas sensaciones en los partidos de preparación con tres goles y una asistencia.