El venezolano Pedro Lacruz, en la exclusiva lista de cultivadores de la guitarra de 16 cuerdas

Los Ángeles.- El músico venezolano Pedro Lacruz estrenó en Los Ángeles la guitarra especial de 16 cuerdas, diseñada por el maestro Félix Martín, y entró en la exclusiva lista de cultivadores del instrumento.

Lacruz ejecutó la guitarra especial de 16 cuerdas en la Feria Anual de la Asociación Nacional de Comerciantes de Música (NAMM, por sus siglas en inglés), la más grande exhibición de productos musicales del mundo, celebrada en Anaheim.

“Félix Martín expandió las técnicas convencionales de la guitarra, las llevó a un nuevo nivel de dificultad y amplió el lenguaje musical. Pueden lograrse acordes y melodías que están escondidas en una guitarra común, o no existen, por no tener tantas cuerdas. Es útil en la música venezolana, la bossa nova, o el rock, por solo poner algunos ejemplos”, explicó Pedro Lacruz.

En su opinión, tocar una guitarra de más de seis cuerdas “siempre es un desafío para el instrumentista”, porque hay que incluir más horas de estudio y trabajo.

El guitarrista, arreglista y compositor, lanzó recientemente la producción “Lost for words”, de música instrumental para cine. Ha participado además en agrupaciones rockeras como Metal–Ash y Zombies No. Se ha desempeñado en diferentes géneros, desde jazz, salsa, blues hasta el rock y metal progresivo. Asimismo, ha colaborado con artistas y agrupaciones como Mumba Sound, Giuliana Lowlands, Ven Zen, Confractus, Kenn, 4 Signos, Gustavo Elis y Yael Krausz.