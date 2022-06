El venezolano Sardiñas cree que quien inventó sabermetría nunca jugó béisbol

Guadalajara (México), (EFE).- El venezolano Luis Sardiñas, quien estuvo por cinco años en las Grandes Ligas, aseguró que quien inventó las estadísticas avanzadas conocidas como sabermetría nunca jugó béisbol.

“Quien lo inventó nunca jugó béisbol, sólo estudió. Cómo es posible que lanzadores que tengan 70 pitcheos estén lanzando un tremendo juego y los saquen porque supuestamente más adelante les darán un imparable”, explicó a Efe el campo corto de los Mariachis de Guadalajara de la Liga Mexicana de Béisbol.

Sardiñas, uno de los mejores bateadores en las últimas dos temporadas en México, reveló que él no sigue la sabermetría, a la que consideró una de las causas por la que año tras año se valoran más en las Mayores a los novatos y menos a jugadores como él, que pasan de los 27 años de edad.

“Optan por jóvenes de las franquicias a los que no tienen que dar tanto dinero. Todos los años quedan libres 50 o 60 peloteros y firman a 200. Por eso es que vemos cada vez más en Liga Mexicana a tantos peloteros con cartel que podrían estar en las Grandes Ligas, pero no les quieren pagar”, añadió el ex jugador de los Rangers de Texas.

El nacido de Upata hace 29 años consideró que la salida de veteranos de las Mayores ha elevado el nivel de la liga de México, a la que en las últimas dos campañas han llegado figuras como el venezolano Pablo Sandoval, ganador de cuatro anillos de Serie Mundial, o el dominicano Bartolo Colón, quien estuvo 21 años en el mejor béisbol del mundo.

“El béisbol mexicano es conocido, no como antes que decías que si ibas a México se te quemó la carrera. Cualquier pelotero aquí puede saltar a Grandes Ligas o a una de alto nivel de Asia, eso era algo difícil hace cuatro años”, afirmó.

Luis Sardiñas explicó que para ser un buen bateador en la Liga Mexica debes tener en mente hacer una larga carrera en México y no estar sólo de paso, algo que cree no pasó en peloteros como Khris Davis, campeón de jonrones en la Liga Americana en 2018, cortado por los Diablos Rojos del México por sus malos números.

“Si vienes a jugar a México tienes que concentrarte en jugar en México, tienes adaptarte al béisbol mexicano para que te pueda ir bien y puedas hacer carrera en otro lado. Pero si vienes con la mentalidad de que voy a matar esa liga y después me devuelvo a Grandes Ligas, no lo harás”, sentenció.