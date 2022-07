El veterano actor cubano Rubén Rabasa imparte “Rubenologia” desde un teatro

Miami (EFE).- El actor cubano Rubén Rabasa, con una larga carrera hecha por completo en EE.UU., se subirá a un escenario en Miami (Florida) para impartir clases de “Rubenología”, una manera de ver la vida con la que a sus 84 años ha conquistado a la Generación Z y conseguido miles de seguidores en las redes.

“Rubenology: The Making of An American Legend”, una obra teatral unipersonal en inglés creada por Vanessa García y Rubén Rabasa y dirigida por Victoria Collado, se estrenará el 14 de julio en el teatro de la compañía GableStage, en Coral Gables (Miami-Dade).

El actor, que interpreta al tío Walter en el reciente filme “The Father of the Bride”, la versión latina de la comedia de los años 50 de igual título, con Andy García, que le llama “La Gloria de Cuba”, y Gloria Estefan como protagonistas, no disimula su emoción por volver a las tablas en una entrevista con Efe.

“Lo que más me gusta es el teatro, me encanta, porque ahí tú tienes rápidamente la respuesta del público. He hecho mucho teatro en Nueva York, en Miami, en Los Ángeles. He hecho comedia, drama y hasta musical”, dice.

HEMOS VENIDO AL MUNDO A APRENDER

En “Rubenology” Rabasa, que llegó a Estados Unidos con su madre y su hermano menor en 1955, básicamente cuenta su vida, no solo anécdotas sino lo que ha aprendido en 84 años.

“La vida es simple y uno la complica mucho cuando verdaderamente todo es tan maravilloso y deberíamos estar tan felices de que estamos con vida, de que estamos con salud y que podemos seguir p’alante y podemos seguir luchando”, dice con los ojos brillantes.

Muy delgado, sin pelo en la parte superior de la cabeza pero con una melena blanca que le llega hasta los hombros y vestido de negro, Rabasa parece una vieja estrella del rock y como tal lo reciben ahora sus jóvenes seguidores cuando se presenta en escenarios.

“Es como si fuera Elvis Presley”, dice con expresividad.

Ahora cuenta con un “social media man”, un administrador de redes que maneja sus cuentas en Instagram y TikTok, en las que publica regularmente vídeos bailando y haciendo locuras y a la vez reparte mensajes de la “Rubenología”.

“Les quiero transmitir que la vida es bonita, que tienen que hacer lo que ellos quieren y hacerlo con el corazón, hacerlo de verdad. No para ‘please’ (agradar) a nadie, sino lo que ellos sienten que deben de hacer. Lo que tú quieras hacer en la vida es bueno mientras que estés haciéndolo correctamente y no afectes a la vida de los otros”, subraya.

UN ÍDOLO DE LA GENERACIÓN ZETA

Su éxito con los menores de 25 años le vino a partir de un “sketch” que protagonizó en una serie de Netftlix, “I Think You Should Leave” (2019), en el que hacía de un hombre con un problema en su “carro”. “El timón (volante) se me iba de las manos”, dice riendo.

Pero ya antes había conocido el éxito de público y las peticiones de autógrafos gracias a sus intervenciones en el programa “Sábado Gigante”, conducido durante décadas por Don Francisco, y por sus papeles en filmes como Amigos (1985), “Police Academy 5: Assignment: Miami Beach” (1988), y “The Lost City” (2005).

Rabasa hace gala de una gran memoria al evocar tiempos pasados. Sus recuerdos más emotivos son los de su madre, una enfermera divorciada que se fue a Nueva York con sus dos hijos en busca de más respeto y libertad y que le enseñó a vivir a su manera.

Los ojos se le empañan y la voz le tiembla al hablar de ella, lo mismo que cuando habla de Cuba, adonde solo volvió en 1961, en los inicios del Gobierno de la revolución, pero solo duró un mes y regresó a EE.UU. prometiendo no volver.

En este punto evoca a Celia Cruz, que se murió sin volver a su isla natal en rechazo al castrismo.

“Lo que yo no puedo hacer es ir, acostarme en una playa y estar dándole el dinero a ese gobierno que está martirizando a mi país”, subraya el actor, que sigue activo y buscando productor para una película que tiene escrita para España, “Enamorado de la Luna”.

Antes de ser actor, Rabasa fue limpiador de mesas en un restaurante y otros trabajos por el estilo y conoció la discriminación por no saber hablar inglés.

Su madre le decía que cuando le hablaran respondiera siempre “I understand” (entiendo), aunque no entendiera nada.

En “Rubenology”, de una hora de duración y en la que Rabasa interactúa consigo mismo y con algunas personas del público en un escenario con pantallas en las que se proyectan imágenes de su vida, su madre tiene un lugar destacado.

Vanesa García y Victoria Collado, que forman la compañía teatral Abre Camino Colectivo, decidieron hacer esta comedia unipersonal con Rabasa después de conocerlo como actor en la obra inmersiva “Amparo”, que trataba de la vida de la familia fabricante del ron Havana Club y fue un éxito teatral en Miami antes de la pandemia.

“Es un ser humano fenomenal e innovador y una de las personas más divertidas que conozco y la más cálida. Él es una estrella. Y todo el mundo tiene que saberlo”, dice García.

“No hay manera de evitar amar a Rubén. Sé que cuando el público se asome a la historia de Rubén, no solo se enamorará de él, sino que caminará con un poco de energía extra en su paso”, agrega Collado.