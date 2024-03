El ‘Viacrucis migrante’ pide libre tránsito para salir de la frontera sur de México

Tapachula (México), (EFE).- Los miles de integrantes del ‘Viacrucis migrante’ pidieron este martes al Gobierno mexicano libre tránsito para salir de Chiapas, estado de la frontera sur, y que no los detengan los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), quienes realizan patrullajes cerca de su tránsito.

El contingente, que partió el lunes con 3.000 personas, llegó al municipio de Huixtla bajo una temperatura superior a los 33 grados, por lo que algunas familias recibieron consultas y medicamentos del personal de Protección Civil del municipio de Tuzantán.

El venezolano Rula indicó que su objetivo es salir de Chiapas, avanzar a Ciudad de México para trabajar y obtener dinero para continuar su viaje hasta Estados Unidos.

“La caminata es lo más duro, las mujeres sufren más de las piernas, nos están atendiendo, nos están dando remedios porque tengo una tos seca de varios días con el pecho apretado”, compartió a EFE.

Este grupo de personas salió con motivo de la Semana Santa, por lo que mantiene consigo una cruz de madera, que se ha convertido en su símbolo para seguir caminando por la carretera federal 200 de Tapanatepec-Oaxaca.

Rafael López, también de Venezuela, aseguró que no están pidiendo que les “regalen todo”, sino que únicamente les otorguen libre tránsito, agua y, si es posible, algún plato de comida porque no cuentan con muchos recursos.

“Vamos bien, gracias a Dios, vamos finos, estamos llevando el paso, apoyándonos unos a otros, nos han prestado el apoyo con los servicios con agua y vamos bien. (Pedimos) que nos faciliten el paso, la travesía, no estamos pidiendo que nos regalen todo, sino que nos faciliten el paso”, expresó.

Darwin, el hondureño que camina con la cruz sobre sus hombros, manifestó que dentro de este grupo van muchas personas que piden por la salud de quienes van lesionados en el trayecto.

“Solamente queremos un mejor futuro para mi familia y poder salir adelante, tenemos pensado llegar a dos pueblos y que los compañeros migrantes se vayan uniendo a la caminata, vamos a tratar de llegar a Huixtla para que los compañeros nos esperen y seguir avanzando”, expresó.

Un grupo de unas 500 personas llegó desde el lunes al Domo Guadalupe de Huixtla, un refugio para los indocumentados, por lo que este martes el grueso del grupo con más migrantes espera llegar a ese municipio, donde se fortalecerán para salir caminando este miércoles a las 5:00 horas (11:00 GMT) rumbo a Escuintla.

Cuestionado por el avance del ‘Viacrucis migrante’, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió en su conferencia matutina de este martes “protección” y respetar sus derechos.

El grupo de indocumentados avanza mientras crece la tensión por las elecciones presidenciales de Estados Unidos y México, donde la migración irregular detectada por el Gobierno mexicano subió un 77 % en 2023 hasta superar las 782.000 personas.