El vicepresidente Pence dice que el “ataque” al Capitolio es intolerable

Washington, (EFE News).- El vicepresidente Mike Pence aseguró hoy que el asalto al Capitolio por parte de manifestantes pro Donald Trump “no puede tolerarse” y advirtió de que los implicados en esta acción recibirán todo el peso de la ley.

Pence, que tuvo que ser evacuado del Capitolio por los túneles del edificio, presidía hoy la certificación del triunfo electoral presidencial del demócrata Joe Biden cuando ese proceso fue interrumpido con la irrupción violenta de seguidores de Trump concentrados hoy en Washington.

“La protesta pacífica es un derecho de todo estadounidense, pero este ataque a nuestro Capitolio no será tolerado y todos aquellos implicados serán procesados con todo el peso de la ley”, indicó Pence en Twitter.

“La violencia y destrucción que ha tenido lugar en el Capitolio deber parar y debe parar ya”, añadió Pence, que pidió a los manifestantes, que portaban banderas de Trump, que abandonen la sede del Legislativo.

Pence fue el miembro del liderazgo republicano que con más fuerza criticó el asalto al Capitolio por parte de decenas de manifestantes, que rompieron ventanas, abrieron puertas a la fuerza y ocuparon el hemiciclo y las salas de sesiones de ambas cámara del Legislativo estadounidense.

El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, fue mucho menos crítico con las acciones del asalto: “Los manifestantes tienen el derecho constitucional de ser oídos, pero urjo a que se mantengan pacíficos”.

Este asalto violento, en el que una mujer resultó herida de bala, no tiene precedentes en la historia moderna de Estados Unidos y habría que remontarse hasta la quema de Washington por parte de las tropas británicas en 1812 para encontrar un ataque similar.

Según la NBC, al menos un explosivo casero fue encontrado cerca del Capitolio, aunque ha sido desactivado por los miembros de las fuerzas del orden.

Los legisladores de ambos partidos se comprometieron hoy a regresar en cuanto la seguridad esté garantizada para certificar los votos del Colegio Electoral y cimentar así la victoria de Biden, que obtuvo la mayoría de los votos electorales en los comicios de noviembre.

Trump ha insistido en que esa victoria es fraudulenta, pese a que no ha aportado pruebas, y ha instigado a sus simpatizantes a oponerse en las calles al resultado de las urnas.

La líder de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, tercera en la línea de sucesión de poder, emitió un comunicado en el que pide a Trump que “demande que todos los manifestantes abandonen el Capitolio y sus alrededores de inmediato”.

