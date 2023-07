El vídeo impulsa a la ACB, que cuenta con casi 190.000 seguidores más en redes

Madrid, (EFE).- La ACB, máxima categoría del baloncesto español, ha concluido la temporada con un crecimiento de seguidores en las redes sociales de casi 190.000, un 50% más que hace un año, hasta alcanzar los 1.468.010 en total.

Este despegue se explica en gran parte por el consumo de los contenidos audiovisuales que se ponen a disposición de los usuarios en internet.

Así, las visualizaciones de vídeo han alcanzando una cifra récord cercana a los 357 millones durante una misma campaña en los distintos canales. En porcentaje el crecimiento con respecto a la 2021-2022, donde se quedaron muy próximas a los 31 millones, es del 51,33%.

De ellas 150 millones han llegado a través de Instagram, que es la dominante en lo que a este formato se refiere hasta el momento. Sin embargo ha sido en TikTok, de popularidad más reciente, donde la evolución ha sido más que notable. Tanto que de 8 millones de reproducciones de vídeo en el curso anterior se han pasado a 97, algo que ha provocado que se multipliquen los seguidores y haya 110.000 nuevos por los 24.000 más que se unieron la campaña anterior.

“El despunte de TikTok nos ha dado una oportunidad maravillosa para dar rienda suelta a una creatividad a la que teníamos un poco más de miedo por tener un perfil más marcado y por no saber cómo abordar cierto tipo de contenido. Aparece TikTok, comienza a despuntar y abre una ventana para ser completamente creativos”, explica Isa Hernández, responsable de redes sociales de la ACB, a EFE.

“Pretendemos ser un generador de contenido de entretenimiento que entienda lo que pasa en redes y que vaya mucho más allá de la cultura del juego y del highlight. No diría que TikTok nos ha obligado a cambiar sino que nos ha permitido crear, llegar a sitios que eran inimaginables”, añade.

La apuesta por el formato vertical ha sido asimismo un acierto: “Si hace 3 ó 4 años planteamos consumir de forma vertical el baloncesto resultaría casi imposible. Sin embargo la forma de consumir del aficionado, más vinculada a los teléfonos móviles y que cada vez tiene menos la costumbre de girar la pantalla, unida a lo que las redes sociales con sus herramientas te empiezan a demandar; nos empezó a llevar al vertical. Ahí intentamos dar un paso al frente y pensar no en adaptar el contenido que ya hacíamos al formato mediante recortes, sino en generarlo así directamente”.

En lo que respecta a las interacciones con los contenidos, también conocidas como ‘engagement’, el salto adelante es igualmente evidente. Lo que en la 2021-2022 eran 13 millones son en la actualidad 19, un 40% superior. El dato cobra más relevancia si se tiene en cuenta que nunca antes se creció por encima del 10%. Instagram con 11 millones y TikTok con 5 lideran en este campo.

“Buscamos salirnos un poco del guión que de alguna forma nos viene marcado por el deporte. Al final somos una competición deportiva pero queremos ser más, queremos ser un generador de contenido de entretenimiento que no se quede solo en la cultura del highlight sino que consiga hacer del partido un evento mucho más completo en el que pasen muchísimas cosas, aunque no todas sean en la cancha”, razona Hernández.

“Hay que hacer partícipes a los aficionados y convertirlos en el centro del contenido, interactuar con pancartas, con camisetas… También debemos presentar a nuestros jugadores de una forma cercana y completamente diferente, conocerles, que ellos también se involucren en lo que las redes piden en cada momento”, agrega.

Tomando como referencia la 2019-2020, de 11.920.115 interacciones se ha pasado a 18.933.252; de 1.185.810 seguidores se ha llegado a 1.468.010; y desde las 187.638.610 visualizaciones de vídeo se han alcanzado las 356.428.411. Todo ello ha sido un proceso largo.

“Es una progresión de años, no hay un momento en el que se produzca un cambio radical. Toda la ACB, desde el equipo de contenidos y audiovisual al de redes, estamos en un constante proceso de cambio en la elaboración de contenido digital. Es un proceso y queremos que solo acabe de empezar y que quede mucho por delante”, expresa.

“El objetivo es seguir en esa línea de generar contenido de entretenimiento, de mantener la esencia del baloncesto porque es lo que somos y lo que queremos ser, pero entendiendo que el entretenimiento pasa por mucho más. Queremos seguir manteniendo a una comunidad que camina a nuestro lado y es muy fiel, pero también llegar a otras comunidades como un público más joven o el femenino”, completa.

Carlos Mateos Gil