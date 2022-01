El Washington Football Team anunciará su nuevo nombre el 2 de febrero

Redacción Deportes, (EFE).- El presidente del Washington Football Team, Jason Wright, anunció que el nuevo nombre y logotipo de su equipo será dado a conocer el próximo 2 de febrero.

“Lo que viene es emocionante y estamos ansiosos por revelar el nombre de nuestro equipo al mundo el 2 de febrero de 2022. Marquen sus calendarios, familia Washington. Será un día que no querrán perderse”, dijo el directivo.

En diciembre de 2020 la formación de la capital de Estados Unidos abandonó el mote de Redskins (referencia a la piel roja de los indios nativos de Estados Unidos), así como su logotipo que mostraba la cabeza con plumas de un indio en los costados del casco del equipo.

El equipo fue fundado en 1932, y desde 1933 hasta 2020 se conoció como Redskins, pero ahora se busca desmarcar de todo vínculo con la discriminación que a lo largo de la historia han sufrido los indios del país.

Washington utiliza desde hace poco más de un año una W mayúscula como distintivo y el número de cada jugador en amarillo en los costados de cada uno de sus cascos color borgoña.

Entre los motes que se han descartado para la formación Jason Wright mencionó el de Wolves (lobos) y RedWolves (lobos rojos), todos propuestos por los aficionados.

“Podemos confirmar que, después de una cuidadosa consideración, el nombre de nuestro equipo no será Wolves o RedWolves. Aunque entendíamos que Wolves, o alguna variación de este nombre era uno de los favoritos de los fanáticos”, mencionó.

La razón para olvidarse de estos apelativos, argumentó el presidente del equipo, fue por los derechos de comercialización.

“Una vez que comenzamos a investigar a Wolves nos dimos cuenta de un desafío notable: las marcas registradas de otros equipos limitarían nuestra capacidad de hacerlo nuestro nombre y variaciones como RedWolves no eran viables por las mismas razones”, explicó.

Desde este martes Washington Football Team ha dejado un vídeo en sus redes sociales en el que hace referencia a la identidad e historia de casi nueve décadas del equipo en el que invita a los aficionados a estar pendientes en febrero.