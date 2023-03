El waterpolo pone el turbo

Madrid, (EFE).- Ya tienen su álbum de cromos. La Real Federación Española de Natación fideliza a su público y sale a captar nuevos adeptos. Crea cantera. Desde su nueva oficina de ligas de waterpolo traza la estrategia comercial. Los chicos quieren ser Felipe Perrone y las chicas Anni Espar.

“Es la primera colección de cromos que tiene hombres y mujeres en el mismo álbum. División de honor, primera y segunda división, tanto en categoría masculina como femenina”, aseguró a EFE Ignacio Mochales, director de la oficina de Liga Española de Waterpolo (LEWaterpolo).

La colección causa furor en los clubes de natación. Llevan más de 40.000 sobres y 1.500 álbumes vendidos. No van a parar de distribuirlos hasta final de temporada. La demanda de los más pequeños es abrumadora, pese a que solo se distribuyen en los propios clubes y a través de internet.

“Los clubes siguen pidiéndonos cromos, nos dicen que les llegan 50 álbumes y 500 sobres y se venden en tres días”, afirmó Mochales, para luego añadir: “Los niños están como locos con los sobres. Me decían los del Club de Boadilla que fueron a jugar a Barcelona y estaban esperando los niños para que les firmaran las chicas los cromos. Es alucinante”.

Icromos, la fábrica de cromos personalizados, ya había realizado colecciones para más de 100 colectivos y plantearon el reto en la RFEN, que vio en la iniciativa una oportunidad de dar “más visibilidad” a las escuelas y sus patrocinadores. El 10% de las ventas se lo quedan los clubes.

Desde la LEWaterpolo ya están dándole vueltas a la siguiente temporada. “Estamos pensando cómo hacerlo, cómo mejorarlo, añadir los cuerpos técnicos… También queremos que salga antes, sacarlo en noviembre para la próxima temporada”, reveló.

Todo es parte de un plan estratégico. Liga Española de Waterpolo nace en abril de 2022 con “la misión de mejorar la gestión de las ligas de división de honor”. Ya han puesto en marcha su página web y están desarrollando una aplicación. No se quedan en lo deportivo, quieren trasladar su compromiso al área social.

Han firmado un acuerdo con Ambilamp, una empresa española de reciclaje de bombillas y lámparas, para obtener el sello de sostenibilidad del Comité Olímpico Español (COE) y ser así la “primera liga sostenible de España”. Bureau Veritas auditará a todos los clubes para conseguir la certificación.

No quieren quedarse ahí. Tratarán de luchar por los 17 objetivos de desarrollo sostenible de la Organización Mundial de la Salud (OMS). “Habrá un puesto de Cruz Roja de recogida de alimentos antes de los partidos”.

APUESTAN POR LA TRADICIÓN

Frente a multinacionales como Speedo (Australia) o Arena (Italia), prefieren vestir Turbo, una firma nacida en Barcelona: “Un proveedor de siempre”. Tienen firmado hasta 2026.

La textil nacida en la Ciudad Condal es una referencia dentro de la industria. Produce sus prendas en España desde 1959. Visten, tanto en la calle como en piscinas, a las campeonas y campeones del mundo y de Europa de waterpolo. Ahora también dan soporte a la natación artística, las categorías inferiores y el departamento técnico.

“Son un proveedor de siempre, hay otras marcas internacionales, pero ellos son una empresa de aquí”, afirma a EFE Rodrigo Gil Sabio, jefe de prensa de la RFEN.

El patrocinador de la Federación de Natación se ha especializado en los últimos años en material para el waterpolo: bañadores técnicos, balones, gorros…Fabrican y diseñan todos sus productos en España, demuestran que pueden generar recursos con “un valor de mercado muy alto” sin llevar la infraestructura fuera.

Sólo producen bajo demanda para evitar la sobreproducción. Realizan tiradas de entre 1.000 y 4.000 prendas para la RFEN cada 2 años. “Tenemos un compromiso absoluto con el medio ambiente y el objetivo de reducir la huella de carbono lo máximo posible”, subraya en su ideario la firma española.

Sancho Lladós Sanginés