Elena a sus 14 años pisa fuerte con su pop en la industria musical

*Anuncia gira internacional de promoción de álbum debut “Rara”

Miami, (Notistarz).- La nueva revelación del pop en español, la joven cantautora puertorriqueña Elena, con sus 14 años anuncia su primera gira internacional de promoción por México, República Dominicana, Panamá, Ecuador, Argentina y Chile.

Recientemente Elena se presentó en vivo por primera vez en México con tres shows en Puebla, Ciudad de México y Mérida; donde los fans le demostraron apoyo y cariño.

A sus 14 años, Elena quiere ser un ejemplo para todos los jóvenes que en algún momento de sus vidas se han sentido “RAR@S”. “RARA” es el nombre de su primer EP.

En este disco, Elena muestra su talento y madurez musical presentando cinco temas de su autoría y trabajados junto un equipo de productores como lo son la cantautora dominicana Covi Quintana, quien colaboró con ella en la producción y composición del tema “Mil Idiomas”.

Además contó con el vocalista y músico Gustavo González de la agrupación BlackGuayaba, quien trabajó en la producción de los temas “Rara” “Eres Tú” y “Ojos Azules” y por último el músico, director y productor musical José Gómez (“El Profesor Gómez”) quien produjo el tema “Tu Amiga”.

“En este EP RARA” pueden escuchar temas de amor, desamor y hasta temas de despecho. Es un álbum bien variado y romántico. Es diferente a todo lo que actualmente se escucha mucho que es “genero urbano. Con mi música quiero romper esa tendencia y que se puedan escuchar temas con letras y mensajes diferentes”, explicó.

A Elena la llaman Rara -dijo- porque- en la escuela me decían mucho que yo era rara y eso me frustraba porque yo pensaba que era un insulto, hasta que un día hablé con mi padre y él me dijo que ser “raro” es algo bueno, porque quieres ser diferente”.

“Quiero dejarle saber a todas esas personas y jóvenes que alguna vez se sintieron “RAR@S” que eso está bien …es bonito ser diferentes”, enfatizó Elena.