Eliminar la subcontratación “afectará a maquiladoras extranjeras” en México

México, (EFE).- La eliminación de la subcontratación afectará a empresas extranjeras maquiladoras o subsidiarias en México, aseguró este miércoles Larry Rubin, presidente de The American Society Of México que representa a multitud de empresas estadounidenses.

A su juicio, la eliminación de la subcontratación obligará a las empresas a contratar costosos especialistas o consultores solo para establecer su organización, analizar el mercado laboral, reclutar y seleccionar a sus empleados.

El Gobierno mexicano anunció hace unas semanas la voluntad de acabar con el modelo de contrataciones a través de terceras empresas al considerarlas abusivas para los derechos de los trabajadores.

Tras varias reuniones, el Gobierno, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y la Confederación de Trabajadores de México (CTM) acordó este miércoles revisar el próximo año este sistema, para regular bien las plantillas y las nóminas.

El presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Luis Niño de Rivera, respaldó el acuerdo entre Gobierno, empresarios y sindicatos para regular, en lugar de suprimir, la subcontratación laboral o “outsourcing” en el país.

“La ABM está cien por ciento a favor de este convenio y de que una nueva ley de ‘outsourcing’ permita esta práctica legítima y bien llevada y que todo lo demás se combata”, dijo Niño de Rivera.

Por su parte, Larry Rubin indicó que reconoce “que los retos más importantes que enfrentan las empresas son la competencia desleal de firmas que no cumplen con los requisitos administrativos y tributarios para la industria de la subcontratación”.

“Por ello, en el primer semestre de 2020, se hicieron propuestas tanto por legisladores como por asociaciones y expertos en la materia, para mejorar la regulación de la figura mediante la creación de un Registro Nacional de Empresas Subcontratistas y la insistencia en la necesidad de inspección constante de las empresas que formalmente ejecutan este tipo de contrato laboral”, agregó.

Advirtió que las empresas extranjeras o las empresas con capital extranjero directo o indirecto impulsan buena parte de la economía mexicana, y precisamente estas son las que obtienen mayores beneficios al contratar una empresa formal de “outsourcing”.

Rubin destacó que las empresas extranjeras “no solo obtienen los mismos beneficios que las empresas mexicanas que contratan estos servicios, también obtienen el conocimiento, que de otra manera no podrían tener de manera inmediata en los perfiles laborales que requieren para su actividad.

