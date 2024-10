Eliminatorias sudamericanas de la A a la V en el ecuador de la travesía

Redacción Deportes, (EFE).- Las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 llegan este 10 de octubre al ecuador y alcanzarán 5 días después su décima jornada, la penúltima programada en 2024, año que ha resultado turbulento para Perú, Chile, Bolivia, Paraguay, Ecuador y Brasil, por sorprendente que parezca.

Argentina: ¿Lautaro? ¿Julián? ¿O todas las anteriores?

Con Ángel Di María ya en el pasado y Lionel Messi de regreso, la Albiceleste parece en condiciones de volver a formar con Lautaro Martínez y Julián Álvarez juntos en el esquema ofensivo ‘referencia de área’ para el primer 9, y ‘segunda punta’ para el segundo.

Pero si Lionel Scaloni opta por elegir una opción y reservar la otra en el banquillo, todo indica que el presente de ‘la Araña’ Martínez con Atlético de Madrid es mejor que el del ‘Toro’ Martínez con el Inter de Milán.

Confirmada sí será el relevo en la portería, al menos por los partidos contra Venezuela y Bolivia, los días 10 y 15, por la sanción de dos jornadas impuesta por la FIFA a Emiliano ‘Dibu’ Martínez por su agresión a un cámara de televisión colombiano en Barranquilla.

Franco Armani, Gerónimo Rulli y Walter Benítez son las opciones.

Bolivia: “Ahogar a los rivales” es la consigna

Después de la goleada por 4-0 a Venezuela en el debut de la Verde en su nueva casa, el estadio de Villa Ingenio, en el municipio de El Alto, situado a 4.090 metros sobre el nivel del mar, la selección de Colombia es esperada como la próxima víctima.

La Verde de Oscar Villegas abandonó el estadio Hernando Siles, de La Paz, situado a 3.600 metros y redobló su apuesta con un claro objetivo, según admitió el martes el presidente de la Federación Boliviana, Fernando Costa: “Tenemos que ahogar a los rivales”.

Las intenciones, no obstante, pueden encontrar un obstáculo, pues al menos tres de las nuevas figuras de la selección se perderán por lesión los partidos contra Colombia y Argentina: los defensores Pablo Vaca y Yomar Rocha, así como el centrocampista Ervin Vaca.

Brasil: A la espera de que “todo florezca”

Dorival Junior se esmera en mostrar el lado optimista a pesar de las grietas que muestra la Canarinha, y aunque las críticas han recaído sobre las figuras más mediáticas, como Vinicius, ha insistido en que “las responsabilidades son divididas”, y que “ningún jugador” puede ser señalado como el culpable.

“Tenemos tranquilidad para aguardar el momento en el que todo florezca” declaró el seleccionador.

Para visitar a la selección de Chile y recibir a la de Perú, el técnico sorprendió con el llamado a un jugador que destaca en las filas de Botafogo, líder del ‘Brasileirao’ y semifinalista de la Copa Libertadores, Igor Jesús.

Chile: Implosión total

El entrenador argentino Ricardo Gareca negó a comienzos de la semana que tenga algo personal contra Arturo Vidal y sin dar más detalles reveló que a su llegada a Chile recibió el portazo de algunos jugadores que pretendía convocar, quizá para significar las dificultades para lidiar con una selección que es penúltima.

Menos comedidas resultaron el martes las declaraciones de ‘el Rey’ Arturo Vidal al conocer que ni él ni otros de los jugadores que formaron la ‘Generación Dorada’ no estaban en la lista para los partidos contra Brasil y Colombia.

“La selección nos necesita. Debemos enfrentar a Brasil con jugadores grandes”, manifestó el jugador de 37 años.

Colombia: Invicto en juego y tres bajas seguras

La formación dirigida por el argentino Néstor Lorenzo es la única que no ha perdido en la liguilla, y la primera escolta de Argentina, a 2 puntos de los 16 del líder.

No obstante, tiene que someterse al rigor brutal de jugar con escaso oxígeno en El Alto y luego bajar al nivel del mar para recibir en la caribeña Barranquilla a una selección chilena que no se puede permitir perder más.

Lorenzo corre en los días previos para recomponer las fichas de su esquema ante las bajas por lesión de los centrales Yerson Mosquera y Carlos Cuesta y el delantero Rafael Borré.

Ecuador: A la espera del ‘toque de Campana’

El 4 de octubre es el Día D en Ecuador, la fecha en que Sebastián Beccacece debe anunciar a sus convocados para recibir a Paraguay y visitar a Uruguay. Pero un nombre es el que más morbo provoca la noticia. ¿Estará Leonardo Campana?

El ex de Wolverhampton Wanderers y actual socio de Lionel Messi en Inter Miami parece tener en sus botas los goles que necesita la Tri. Pero conjeturas de la prensa sugieren que a Campana no lo quieren en el vestuario y exjugadores como Franklin Salas aseguran que el guayaquileño de 24 años está muy cómodo en el Hollywood del fútbol.

Campana dejó la pelota en el campo de Beccacece, si es que lo quiere, y respondió con igual rudeza a sus detractores: “la realidad es que he tenido que romperme el culo para ganarme un puesto”.

Paraguay: “Ganar es una obligación”

Si se quiere seguir con opciones para clasificar al Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México, hay que ganar a Ecuador en Quito y a Venezuela en Asunción.

En esos términos planteó a Paraguay sus próximos desafíos el seleccionador Gustavo Alfaro, quien sorprendió al incluir en su lista de 27 convocados al lateral argentino nacionalizado Agustín Sández, quien milita en Rosario Central.

Para enfrentar a Ecuador, país que el argentino llevó al Mundial de Catar, no contará con dos referentes: el defensor Junior Alonso y el centrocampista Diego Gómez, pero tendrá una línea ofensiva reforzada con Ángel Romero, goleador de Corinthians, y el punta de Bolívar Alfio Oviedo, acostumbrado a jugar en la altitud boliviana.

Perú: La vida sin Guerrero, Carrillo ni Cueva

Uruguay y Brasil, los próximos escollos del colista de las eliminatorias sudamericanas, pondrán a prueba los planes de renovación del entrenador uruguayo Jorge Fossati.

El delantero Paolo Guerrero, máximo goleador en la historia de la Bicolor, el mediapunta André Carrillo y el creativo Christian Cueva quedaron por fuera de la lista de convocados.

Guerrero no ha podido levantar vuelo desde su llegada a comienzos de septiembre al Alianza Lima, Cueva suma pocos minutos con Cienciano y Carrillo ha comenzado una aventura con Corinthians, en horas bajas en el Campeonato Brasileño.

Uruguay: El laboratorio de Bielsa no cierra

Con Perú y Ecuador en el horizonte, el seleccionador Marcelo Bielsa ha sorprendido con el llamado al delantero de 18 años Pablo Marcelo Suárez, quien ha comenzado a despuntar en Montevideo Wanderers.

Quizá no juegue en Lima ni Montevideo, acaso porque apenas ha debutado con su equipo, pero se abre la renovación en un año que ha despedido al máximo anotador Luis Suárez y a su socio Edinson Cavani.

La Celeste, diezmada por las sanciones a jugadores desde la pasada Copa América, comienza a recomponerse con el regreso de Ronald Araujo, José María Giménez y Mathías Olivera, pero sigue lamentando las ausencias de dos estandartes en el ataque, como Rodrigo Bentancur y el delantero Darwin Núñez.

Venezuela: Batista reúne fuerza máxima

Tras resultar avasallado en la visita a Bolivia y ceder en casa un empate sin goles a Uruguay, el seleccionador Fernando Batista convocó el martes a un grupo inusual de 40 jugadores para afrontar los partidos contra Argentina y Paraguay, el 10 y 15 de octubre.

En el amplio espectro permanecen las figuras habituales a partir del máximo goleador en la historia de la Vinotinto, el delantero del Pachuca Salomón Rondón.

Con él estarán Tomás Rincón, Darwin Machís, Yeferson Soteldo, Jefferson Savarino, Rafael Romo, Jon Aramburu y Yordan Osorio. Además, Batista citó a Yangel Herrera, quien fue baja en la jornada anterior por un desgarro fibrilar en la pierna izquierda.

Hernán Bahos Ruiz