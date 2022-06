Ella es Cazzu, la joven argentina que ha conquistado a Christian Nodal

México, (Notistarz).- Tras las filtraciones de una fotografías de Christian Nodal de la mano la cantante Cazzu, los fans del cantante de regional mexicano han querido saber más sobre la argentina, quien es una conocida artista que se está abriendo camino dentro del trap latino.

Su creciente fama internacional se dio luego de darse a conocer un posible noviazgo con Nodal, el ex prometido de la mexicana Belinda, mientras paseaban en Guatemala. Luego viajaron juntos a España y posteriormente fueron vistos besándose en Bolivia, pero ella ya había comenzado su andar dentro de la escena urbana.

La cantante tiene 28 años de edad, nació en diciembre de 1993; su gusto por la música comenzó desde pequeña pero no fue hasta 2017 cuando lanzó el mixtape “Maldade$” y ha colaborar con otras artistas femeninas dentro del género.

Este año lanzó su álbum “Nena trampa” y tras el éxito que tuvo, estrenó en fechas recientes “Isla Velde”, una canción que se trata de una invitación a una aventura sensual, romántica y sin ataduras.

Cazzu trabajó en su producción de la mano de Nico Cotton, inspirándose detrás de la fascinante área de Isla Verde en Puerto Rico.

El nuevo video musical fue dirigido por Facundo Balve y producido por Anestesia Audiovisual. Este expande su temática artística basada en el poder de la viuda negra, interpretada por Cazzu, y la manera en que logra imponerse y dominar a lo que se le presente.

Las suposiciones del romance con Nodal se intensificaron cuando el cantante fue visto con un tatuaje en la frente con la forma de una telaraña, lo cual complementaría con el concepto que trae Cazzu; aunque ellos no han confirmado nada, una fuente le dijo a People en Español que sí están teniendo un romance.