Elon Musk anuncia que Tesla puede lanzar en septiembre un nuevo modelo avanzado del FSD

By El Periódico USA
Washington, (EFE).- El consejero delegado de Tesla, Elon Musk, anunció que el fabricante de automóviles podría lanzar en septiembre un nuevo modelo más avanzado de su sistema de ayuda a la conducción autónoma, conocido como Full Self-Driving (FSD), que actualmente está en pruebas.

En un mensaje en las redes sociales, Musk aseguró: “Tesla está entrenando un nuevo modelo de FSD con aproximadamente 10 veces más parámetros y una mejora significativa en la gestión de la compresión de vídeo”.

“Probablemente estará listo para su lanzamiento público a finales del próximo mes, si las pruebas van bien”, añadió el empresario.

FSD, que es una evolución del Autopilot que equipa todos los vehículos de Tesla, es una versión opcional y de pago que Musk quiere convertir en una fuente de ingresos fundamental para el fabricante.

Pero FSD también es una fuente de problemas para Tesla y Musk que han sido demandados por presuntamente exagerar las capacidades del sistema.

Precisamente el martes, un grupo de accionistas presentó una demanda contra Tesla y Musk por supuesto fraude en relación a los datos de la tecnología de conducción autónoma con la que opera el servicio de robotaxis de la compañía en Austin.

