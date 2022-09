Elton John actuará en la Casa Blanca para celebrar poder sanador de la música

Washington, (EFE).- El compositor británico Elton John actuará el viernes en el jardín de la Casa Blanca, a invitación del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un concierto con el que se busca celebrar “el poder sanador de la música”.

La Casa Blanca informó en un comunicado que el evento tendrá el título de “A night when hope and history rhyme” (“Una noche en que la esperanza y la historia riman”) y en él Biden y la primera dama Jill Biden presentarán una actuación musical de esta “leyenda de la música”.

La actuación, que se llevará a cabo en colaboración con A+E Networks y The History Channel, celebrará “el poder unificador y sanador de la música” y ensalzará la vida y obra del británico.

Además, con el concierto se busca rendir tributo a quienes “hacen historia cada día”, entre ellos maestros, enfermeras, trabajadores de primera línea, defensores de la salud mental, estudiantes, defensores LGBTQ+, entre otros, que serán parte del público asistente.