Elton John pide ante el Senado de EE.UU. “pisar el acelerador” frente al sida

Washington, (EFE).- El cantante británico Elton John animó este miércoles a “pisar el acelerador” en la lucha mundial contra el sida, en una intervención telemática ante el Comité de Exteriores del Senado estadounidense.

En su alocución advirtió de que todavía queda mucho por hacer, pese a que las muertes por esa enfermedad se han reducido el 60 % en 20 años.

“Tenemos las herramientas que necesitamos para cambiar el rumbo y un liderazgo creciente, capacidad e ingenio que están aprovechando lo que hay de bueno y haciéndolo mejor y más sostenible, pero necesitamos mantener el pie en el acelerador”, indicó.

El artista compareció en una sesión centrada en la Iniciativa Presidencial de Emergencia para la Lucha contra el Sida (PEPFAR), impulsada en 2003 por el entonces mandatario George W. Bush (2001-2009) y a través de la que, desde su lanzamiento, EE.UU. ha invertido más de 100.000 millones de dólares en más de 50 países.

Elton John, que fundó en 1992 su propia fundación contra el VIH-SIDA, agradeció el liderazgo estadounidense al respecto.

“La plataforma PEPFAR no solo ha transformado el VIH en una enfermedad crónica para decenas de millones, ha evolucionado para luchar contra la covid y ha hecho que los países estén mejor preparados frente a cualquier otra futura pesadilla viral”, apuntó el compositor, autor de éxitos como “Your Song”, “Rocketman” o “Don”t Let the Sun Go Down on Me”.

En su intervención vitual, instó a no bajar la guardia: Datos del Programa Conjunto de la ONU sobre el VIH/Sida (Onusida) citados por el cantante apuntan que “el progreso flaquea, con una muerte por sida y tres nuevas infecciones de VIH cada minuto”.

“Los jóvenes que aún no habían nacido durante los horrores del sida necesitan una llamada de atención, información precisa y el poder de usarla”, dijo Elton John, consciente de que es necesario transmitir “mensajes que les sean relevantes” y utilizar los medios que ellos usan, como internet.

La gente joven, añadió, “es increíble. Solo tenemos que darles las herramientas para ayudarles a ayudarse”.

El cantante agradeció igualmente que PEPFAR haya salvado en estos 20 últimos años 25 millones de vidas y haya dividido por dos las infecciones por VIH.

Antes de su implantación, recalcó, “África estaba en caída libre”, con algunas comunidades donde la mitad de los adultos eran seropositivos y otras donde estaban infectadas el 80 % de las embarazadas.

“Parte del poder de PEPFAR ha sido demostrar el arte de lo posible”, dijo sobre un programa del que el Congreso estadounidense prevé examinar este año una nueva autorización, que sería la cuarta desde su fundación.