Elton John saca a subasta su armario en eBay para recaudar fondos contra el SIDA

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Chaquetas de Gucci, mocasines de Prada, un chándal de Versace y hasta sombreros con la bandera británica son algunas de las prendas del emblemático armario de Elton John que el cantante sacó a subasta a través de eBay para recaudar fondos contra el SIDA.

“¿Y si todos pudieran vestirse un poco más como yo? Voy a abrir mi tienda eBay repleta de cientos de artículos para vosotros y beneficiaré a la Fundación Elton John contra el SIDA”, dice el artista británico en un vídeo promocional de eBay en X en el que anuncia la salida de cientos de sus artículos.

Bajo la campaña “Rocket Man Resale”, el cantante lanzó casi 250 de artículos de su guardarropa personal que van desde los 26 a los 6.500 dólares.

Los compradores podrán encontrar “lentejuelas, leopardo, Prada, Gucci, chándales, camisetas de concierto, Leafers, Versace, Versace y más Versace”, indica en el vídeo.

Elton John participó este jueves por la mañana en un evento en Nueva York para dar inicio a esta subasta, que también ofrecerá otras piezas de segunda mano de diseñadores que han acompañado al cantautor a lo largo de su carrera, como David Furnish, Donatella Versace, Brandi Carlile, Betsey Johnson, Robin Roberts y Andy Cohen, según informó el diario especializado Variety.

Todos los beneficios recaudados en esta subasta se destinarán a apoyar el trabajo de la Fundación Elton John contra el SIDA para acabar con el estigma de la comunidad LGBTQ+.

Conocido por su extravagante y arriesgado estilo, que acompaña siempre con unas imponentes gafas de sol, la carrera de Elton John abarca más de 60 de éxitos, como ‘I’m Still Standing’, ‘Your Song’ o ‘That’s What Friends Are For’, que lo convierten en uno de los artistas más exitosos de la historia.