Ely Guerra reinventa el universo de Chavela Vargas junto a Ofelia Medina

Ciudad de México, (EFE).- Sin ánimos de compararse porque considera que “saldría perdiendo”, Ely Guerra se ha unido al homenaje con casi diez años de antigüedad que celebra la existencia y talento musical de la cantante Chavela Vargas, en el que también participan artistas como Ofelia Medina, Eugenia León, La Marisoul, Ximena Sariñana y Los Macorinos.

“Mas allá de tratar de ponernos en la piel de Chavela es homenajearla, la diversidad es un ingrediente que proporciona muchas cosas increíbles y yo no podría compararme con ella, siempre voy a salir perdiendo. Es importante asumirlo con mucha humildad y gran honor y haciendo el trabajo desde lo más profundo”, confesó Guerra en conferencia con medios locales.

La cantante más conocida por su trabajo en el rock es parte de “Chavela y sus mujeres” un espectáculo que reúne actuaciones, música y artes visuales en el que se revive la presencia de la cantante nacida en Costa Rica pero que siempre se asumió como mexicana.

“Chavela siempre decía, las mexicanas nacemos donde nos da la gana”, dijo la actriz Ofelia Medina.

En la puesta en escena, Ofelia es quien encarna a Vargas y la que presenta a las mujeres que van a dar vida con sus voces al legado de la cantante junto a los fieles músicos, compañeros y amigos de la cantante, Los Macorinos.

“Ella está presente cada vez que hacemos este homenaje, es tan fuerte su ser que trasciende el tiempo. Se siente cuando estamos en el escenario”, añadió Medina.

Juan Carlos Allende, integrante de Los Macorinos, resaltó la calidad humana de la cantante y recordó la sensibilidad que lograba transmitir con su canto y su música.

“Un tema que a mí me llamó la atención cuando empezamos con Chavelita es ‘Las simples cosas’, me hizo trabajar en pensar en el texto, en el círculo melódico y en conjunto qué decía la canción, y me di cuenta de que el título no estaba sobrando, ella quería resaltar que la vida era mucho más simple, y que le apenaba que una cantidad de gente tomara las cosas con más rigor cuando la vida es sencilla”, dijo Juan Carlos.

El músico también recordó la grandeza y poder de interpretación de la cantante quien siempre presumía que nunca “cantaba una canción igual, siempre era diferente” y su interés por que “sus músicos” estuvieran bien, al estar siempre pendiente de que su trabajo fuera pagado.

Asimismo, Medina resaltó la vigencia de la figura de Chavela, pese a que este año se cumplirán diez años de su deceso, en estos tiempos de libertad y lucha femenina.

“Fue una mujer que rompió esquemas en su carrera con su muy personal forma de ser. después de pasar grandes dificultades con el alcohol (…) Chavela volvió y nos dio los últimos años de arte de autenticidad de una manera muy propia de entender la vida y todo, muchas veces controversial, pero ella logró vencer estos horrores de la vida y tener un final glorioso sobre el escenario junto a Los Macorinos”, resaltó Ofelia.

“Chavela y sus mujeres” se presentará el 29 y 30 de septiembre en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de la Ciudad de México.