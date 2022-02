Embajada EEUU reconoce avances en seguridad en estado mexicano Quintana Roo

Cancún (México), (EFE).- El modelo de seguridad y las estrategias implementadas en Quintana Roo para garantizar la seguridad de los millones de turistas que visitan anualmente el estado y también de sus habitantes “funciona”, consideró este jueves Ken Salazar, embajador de Estados Unidos en México.

Después de una reunión bilateral entre la embajada de Estados Unidos y autoridades de Quintana Roo de las áreas de turismo y seguridad pública, Salazar consideró que la forma de trabajo se debe dar a conocer para que se reproduzca en otros lugares.

“No vengo aquí a decir que todo está seguro, porque también en los Estados Unidos, como en Chicago, hay lugares que son difíciles y hay peligro, hay lugares en la ciudad de Denver, Colorado donde no salen de noche, pero yo le diría al mundo que vengan a Denver, Colorado”, expresó el diplomático.

La reunión bilateral de este jueves formó parte del Tercer Encuentro de Gobernadores del Sureste y la Embajada de los Estados Unidos.

“La estrategia de seguridad la he estado estudiando y lo tiene que conocer el mundo, qué es lo que está haciendo aquí el gobernador, trabajando muy de cerca con el gobierno federal, con el presidente Andrés Manuel López Obrador”, señaló el embajador en conferencia de prensa con medios locales .

“Son hechos, hechos en diferentes rubros, pero se pueden imaginar esta cifra, ¿cuántos elementos de seguridad había aquí en Quintana Roo en el 2018? 449, por los presupuestos, por el respaldo que ha dado el gobernador con las agencias de seguridad, miren, ahora hay 6.000”, agregó.

Al retomar el tema de la seguridad, enfatizó que mucha de la violencia se genera a través de las armas que son traídas por el narcotráfico, y es por eso que desde octubre pasado ambas naciones acordaron un nuevo marco de colaboración a través del Bicentenario sobre Seguridad

“Vivimos una etapa nueva de relación entre ambos países contra la violencia, que se distingue a la lucha que se hacía antes en que ahora lo hacemos juntos”.

Para el gobernador del Estado, Carlos Joaquín, los incidentes de alto impacto que se han registrado en varios destinos turísticos del Caribe Mexicano dañan la imagen y no reflejan la realidad de los actuales números.

Consideró que los actos delictivos donde se ven involucrados los turistas son bajos, teniendo en cuenta que al año se reciben alrededor de 10 millones de visitantes provenientes de Estados Unidos.

Lucio Hernández Gutiérrez, secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, habló sobre el trabajo permanente con 32 cónsules que tienen representación en la entidad, el cual incluye intercambios de información y comunicación constante para que los turistas puedan disfrutar sus vacaciones de forma “placentera y segura”.

Dorothy Ngutter, cónsul general de Estados Unidos en la Península de Yucatán, habló de las reuniones periódicas que mantiene con las autoridades locales para mantener informado al departamento de Estado de su país sobre los temas que afectan a sus connacionales.

“Trabajamos aquí a nivel local, pero también en lo federal y con nuestras instancias de Estados Unidos para que todo mundo tenga una información real”, añadió.

Para terminar, Ken Salazar habló sobre la invasión de Ucrania por parte de Rusia y enfatizó que “históricamente”, México siempre ha sido un aliado de Estados Unidos.