Embajador de EEUU dice que el grado aéreo de México retoma la integración en Norteamérica

Ciudad de México, (EFE).- El regreso de la Categoría 1 en seguridad aérea de México de parte de las autoridades estadounidenses retoma el camino hacia la integración económica en Norteamérica, consideró este jueves el embajador de Estados Unidos en el país, Ken Salazar.

El diplomático estadounidense dijo a medios de comunicación que será importante que México mantenga la calificación de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), así como el trabajo bilateral conjunto.

“Muy buenas noticias para Estados Unidos y para México porque sabemos nosotros que la integración económica, la grandeza de la potencia de América del Norte, no se puede hacer si no tiene uno un sistema de transporte aéreo que es lo de lo mejor”, aseguró en breves declaraciones.

Este día, la FAA resolvió regresar la categoría más alta de seguridad aérea estadounidense al país, tras dos años de haber caído a la Categoría 2, lo que imposibilitaba a las aerolíneas mexicanas abrir más vuelos comerciales con destino hacia el principal socio comercial de México: Estados Unidos.

Desde la inauguración de “Amazon DDXX1”, la estación de entrega más grande de Latinoamérica de Amazon, Salazar también destacó la forma de trabajo conjunta entre las autoridades mexicanas y estadounidenses para lograr la recuperación de la Categoría 1 en materia de seguridad aérea.

Y afirmó que este diálogo profundo es el necesario para abordar las tensiones entre ambos países.

“Es un ejemplo en la manera que se tiene que trabajar entre el Gobierno mexicano y el Gobierno de los Estados Unidos, con ese diálogo profundo en el intercambio de información, en el apoyo para llegar a resultados”, indicó.

En este sentido, instó a seguir con el trabajo conjunto porque “el tener un transporte aéreo es muy fundamental para las cadenas de suministro que están tan integradas”.

Asimismo, el embajador reconoció que por primera vez un funcionario de la FAA estuvo en México para la recuperación de la calificación.

La decisión de la FAA, que ocurre tras dos años de trabajo, permitirá a México añadir nuevos servicios y rutas a Estados Unidos, mientras que las aerolíneas estadounidenses volverán a vender billetes y ofrecer servicios compartidos con vuelos mexicanos.

La FAA degradó en mayo de 2021 a Categoría 2 la calificación de seguridad aérea de México por no cumplir con estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), una clasificación que compartía con países como Pakistán, Tailandia, Ghana, Malasia y Bangladesh.