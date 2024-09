‘Emily in Paris’ renueva para una quinta temporada en Netflix

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- ‘Emily in Paris’, la exitosa serie de Netflix protagonizada por la actriz Lily Collins, ha sido renovada para una quinta temporada, con la ciudad de Roma como telón de fondo.

“Emily Cooper (Collins) definitivamente no ha terminado con Roma porque ‘Emiliy in Paris’ ha sido renovada para una quinta temporada”, anunció este lunes la plataforma digital en un comunicado.

La serie creada por Darren Star informó en redes sociales de la noticia con un vídeo de Collins en el que dice “No hay lugar como Roma”, mientras saborea una taza de café con un número 5 grabado en la parte inferior del recipiente.

“Estamos encantados con la increíble respuesta a esta temporada de ‘Emily en París’ y emocionados de regresar para una quinta para continuar las aventuras de Emily en Roma y París”, agregó Star en el escrito.

La relación entre Emily y el italiano Marcello (Eugenio Franceschini), que se inicia en la segunda parte de la cuarta temporada, se explotará a lo largo de la quinta entrega, que todavía no tiene fecha de estreno ni confirma la presencia del elenco anterior.

La temporada 4 estrenó su segunda parte el pasado 12 de septiembre.

La primera parte vio la luz el 15 de agosto y además de ocupar el puesto número 1 en el Top 10 global de Netflix cuando se estrenó obtuvo 19,9 millones de vistas en sus primeros cuatro días, alcanzando el Top 10 en 93 países y asegurándose un puesto en esa lista durante cuatro semanas consecutivas desde entonces, según datos de la plataforma.