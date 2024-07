Eminem llega al número 1 en las listas Billboard y termina con el reinado de Taylor Swift

Los Ángeles, (EFE).- El rapero estadounidense Eminem, de 51 años, acabó con la racha de tres meses de Taylor Swift y logró posicionarse en el número 1 de la lista de álbumes Billboard 200 con su último álbum ‘The Death of Slim Shady (Coup de Grace)’.

El duodécimo EP del rapero estadounidense, que salió a la venta el pasado 12 de julio, encabeza esta semana la lista Billboard 200 tras lograr el equivalente a 281.000 ventas en EE.UU., incluidas 220 millones de reproducciones y 114.000 ventas tradicionales, todas como descargas digitales, según los datos de Luminate compartidos por The New York Times.

Esta es la octava vez que Eminem alcanza el número 1 en la lista Billboard, una racha que lo iguala a cantantes de la talla como Bruce Springsteen, Barbra Streisand o el rapero Ye.

El disco de Taylor Swift, ‘The Tortured Poets Department’, publicado el pasado 19 de abril, cayó por su parte al cuarto puesto tras una espectacular racha de 12 semanas en la cima de esta lista.

El segundo y tercer puesto de Billboard 200 lo ocupan esta semana los títulos ‘Romance: Untold’ de la ‘boy band’ surcoreana de K-Pop ENHYPEN y ‘The Great American Bar Scene’, del cantautor estadounidense Zach Bryan, respectivamente.