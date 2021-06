Emma Coronel, esposa del Chapo Guzmán, cerca de un acuerdo de culpabilidad

Nueva York, (EFE News).- La defensora de Emma Coronel Aispuro, esposa de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, está cerca de alcanzar un acuerdo de culpabilidad con el Gobierno de Estados Unidos tras ser acusada de narcotráfico, lo que resultaría en una sentencia más leve y evitaría a las autoridades un costoso juicio.

La abogada Mariel Colón Miró aseguró a la cadena Univision que el acuerdo por presunta distribución de drogas podría alcanzarse tan pronto como este mes.

“Estamos tratando de ver cómo logramos un acuerdo de culpabilidad, pero no incluiría una cooperación con las autoridades”, indicó Colón.

Precisó que el objetivo del acuerdo es lograr conseguir una sentencia lo menos dura posible para Coronel, quien enfrenta una condena máxima de cadena perpetua, según advirtió a la mexicana la jueza Robin Meriweather en una audiencia efectuada el 23 de febrero.

El Departamento de Justicia informó el 22 de febrero el arresto de Coronel, de 31 años Coronel y madre de gemelas producto de su relación con Guzmán, en el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia.

Está acusada de participar en una conspiración para distribuir cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana e importarla a este país. A la mexicana se le negó quedar en libertad bajo fianza.

Las autoridades aseguran además que, después de que el Chapo, exlíder del Cártel de Sinaloa, fuera detenido de nuevo en México en enero de 2016, Coronel lo ayudó a planear otra fuga de prisión, antes de que este fuera extraditado a EE.UU. en enero de 2017.

Colón también expresó el temor de su clienta por su vida y la de sus gemelas, después de que medios afirmaran que se entregó a las autoridades estadounidenses tras varios encuentros con agentes federales con el objetivo de ser un testigo protegido.

“Tiene miedo, pero más por sus hijas. Ese tema es delicado, especialmente en México. Hemos dicho que puede poner su vida y la de sus hijas en peligro”, afirmó.

De acuerdo con la abogada puertorriqueña, los fiscales federales “están dispuestos” a llegar a un acuerdo en que Coronel, quien fue centro de atención durante el juicio en Nueva York a su marido, reconozca su papel en el Cártel de Sinaloa, una de las principales organizaciones criminales del mundo.

“Están abiertos, no han cerrado ninguna puerta”, sostuvo, y agregó que esperan que este mes se programe una audiencia en la que su clienta se declararía culpable, tras lograrse el acuerdo, pero no indicó qué cargo o cargos aceptaría para evitar el juicio que la enfrentaría a una cadena perpetua.

De acuerdo con Univision, el Departamento de Justicia no respondió su petición para comentar sobre la negociación con los abogados de Coronel.

