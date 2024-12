Empleados de varias plantas de Amazon en EEUU en huelga en vísperas de Navidad

Nueva York, (EFE).- Varias plantas de Amazon en todo EE.UU. se han unido a la de Nueva York en una huelga organizada por el sindicato The Teamsters en vísperas de Navidad, después de que los responsables sindicales aseguraran que la compañía no acudió a la mesa de negociación sobre los contratos el pasado 15 de diciembre.

El sindicato aseguró que los trabajadores se unieron al piquete en la ciudad de Nueva York, Skokie (Illinois), Atlanta, San Francisco y en el sur de California para conseguir unos contratos que garanticen unos mejores salarios y condiciones laborales.

The Teamsters asegura que representa a 10.000 empleados de almacenes y centros de reparto de Amazon en diez instalaciones en EE.UU., pero solo en siete participarán en la huelga este jueves, de las 1,5 millones de personas que trabajan para la compañía.

El sindicato señala que Amazon ocupa el segundo puesto en la lista Fortune 500 de las mayores empresas del país, con un valor de más de dos billones de dólares, pero que aún así “la empresa no paga a sus trabajadores lo suficiente para llegar a fin de mes”.

“Si su paquete se retrasa durante las vacaciones, puede culpar a la insaciable codicia de Amazon. Le dimos a Amazon un plazo claro para sentarse a la mesa y hacer lo correcto para nuestros miembros. Lo ignoraron”, aseguró el presidente general de los Teamsters, Sean M. O’Brien, en un comunicado de prensa.

El sindicato considera esta huelga como “histórica” y señalan que Amazon no respeta a sus empleados ni a su derecho a negociar mejores condiciones de trabajo y salarios, según algunos de los trabajadores, que en muchos casos pertenecen a empresas subcontratadas por la compañía.

Un portavoz de Amazon aseguró a CNBC que The Teamsters han estado haciendo una campaña de un año para “engañar intencionadamente al público” y que los manifestantes son “casi en su totalidad personas ajenas”.

“La verdad es que no pudieron conseguir suficiente apoyo de nuestros empleados y socios y han traído a personas ajenas para acosar e intimidar a nuestro equipo, lo cual es inapropiado y peligroso”, según la compañía, que subraya que está centrada en hacer llegar los pedidos navideños a los clientes en uno de los momentos de mayor actividad de la empresa de reparto.

Los almacenes de Nueva York, en el centro de la huelga

En la ciudad de Nueva York, la policía ha acudido a los almacenes de la ciudad en Staten Island y Queens y ha establecido un cordón policial para que los vehículos de la compañía puedan salir de las instalaciones.

La Junta Nacional de Relaciones del Trabajo (NLRB), una agencia federal que protege los derechos de los trabajadores del sector privado en EE.UU., ha emitido decenas de denuncias acusando a Amazon de tácticas ilegales para reprimir la creación de sindicatos.

La empresa ha recurrido a prácticas como el despido de simpatizantes de estas iniciativas, amenazas y la celebración de reuniones obligatorias contra los propios sindicatos.