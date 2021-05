Empresa contrata a todos los graduados del programa de techado comercial de TSC

BROWNSVILLE, Texas – Una publicación en Facebook le cambió la vida a Andrés Garza, y ahora cuenta con una nueva carrera y seguridad financiera.

El joven de 22 años es parte del primer grupo de graduados del programa de Techado Comercial de Pre-Aprendiz recién iniciado en Texas Southmost College

Este programa fue diseñado en colaboración con Schwickert’s Tecta America, un socio de la industria y uno de los contratistas líder de sistemas mecánicos y techado en el medio oeste del país, y que ayudó crear el currículo, proporcionó a los instructores y a las herramientas y equipo de capacitación estándar de la industria.

“Mientras navegaba por Facebook, vi una publicación de un anuncio acerca del curso de techado comercial y como buscaba agregar a mis habilidades de soldadura, me decidí a intentarlo”, dijo el originario de Brownsville. “Todavía no puedo creer todo lo que el programa me ha ofrecido. Me ha dado un futuro que nunca pensé que podría tener”.

Garza es uno de ocho estudiantes que completaron el curso de dos semanas y ha sido contratado por Schwickert’s Tecta America, que se ubica en Mankato, Minnesota.

En una reciente graduación y ceremonia de contratación, los ocho estudiantes fueron presentados con un certificado de finalización y una oferta de trabajo de $18 por hora con un paquete completo de beneficios, plan de jubilación 401K, días festivos y tiempo libre pagado, un bono de $500 por firmar contrato, honorarios, y viáticos para ayudar a pagar los gastos de viaje y reubicación.

“Líderes inteligentes de la industria lo han descubierto”, dijo el Dr. Joseph Fleishman, el vicepresidente asociado de Capacitación de la Fuerza Laboral de TSC. “Si quieren tener una fuerza laboral altamente calificada, tienen que ser más proactivos en la contratación de trabajadores calificados”.

Fleishman agregó que el próximo grupo de 14 estudiantes ya están contratados y cuentan con un empleo. La única pregunta es, ¿quiénes son esos estudiantes que quieren éste trabajo?

“La industria que se está acercando a TSC y contratando a un grupo entero de graduados mientras aún se están capacitando se ha convertido rápidamente en la nueva normalidad”.

El Vicepresidente de Schwickert’s Tecta America, Derek Homrighausen, dijo estar emocionado de tener a estos graduados de TSC unirse al equipo porque él sabe que van a fortalecer la empresa.

“Yo siento que acabamos de contratar a ocho mariscales de campo titulares”, expresó a los estudiantes. “Yo estaba en sus zapatos hace 21 años. Ya han demostrado su compromiso con el aprendizaje, y nosotros estamos comprometidos con ustedes. No puedo esperar para ver dónde ésta oportunidad los lleva, y que tipo de historia van a escribir. Qué programa y asociación tan fenomenal es este para ustedes y para nosotros”.

El Dr. Jesús Roberto Rodríguez, presidente de TSC, dijo estar orgulloso del logro que ha presenciado a través de la asociación entre TSC y Schwickert’s Tecta America.

“Este programa es el primero de su tipo en el país y estos son nuestros primeros graduados”, afirmó. “Ellos están abriendo las puertas para otros estudiantes y generaciones. Lo que ellos hacen se refleja en nosotros, este programa y en Schwickert’s, y sé que no nos van a defraudar”.

Agregó que está orgulloso de la labor que TSC está realizando para satisfacer las necesidades de la industria y transformar a la comunidad a través de innovación educativa y oportunidades.

El Director Ejecutivo de Workforce Solutions Cameron, Pat Hobbs, el Presidente de la Mesa Directiva de TSC, Rubén Herrera, y la ex Presidente de la Mesa Directiva de TSC, Adela Garza, también celebraron este logro con los graduados.

“Somos afortunados de que Schwickert’s nos vea como socios”, dijo Herrera. “Y como presidente de la mesa directiva, puedo asegurarles que capacitaremos la mano de obra que necesitan y que TSC tendrá los recursos que necesitamos para lograrlo exitosamente. Estoy agradecido con Dr. Rodríguez, Schwickert’s y Dr. Fleishman en hacer posible este programa y felicito a nuestros graduados”.

En cuanto a Andrés Garza, aunque él extrañará a su familia, está listo para empezar un nuevo capítulo de su vida en Minnesota.

“Esto es una bendición para mí y mi familia. Es el paso correcto. Le recé tanto a Dios para esto”, dijo. “Este programa ha superado a todas las expectativas y estoy agradecido a TSC y Schwickert’s por esta oportunidad, y por darme la oportunidad de probarme a mí mismo”.

Para más información acerca del programa de Techado Comercial de Pre-Aprendiz de TSC, visita tsc.edu.

