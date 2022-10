Empresa de armas demandada por México dice que sigue las reglas de EEUU

Tucson (AZ), (EFE).- Una empresa de armas de Arizona (EE.UU.), de un total de cinco demandadas por el Gobierno de México esta semana al considerar que su negligencia alienta el tráfico ilegal de armamento a su país, aseguró que solo siguen las normas estadounidenses.

“Nosotros somos un negocios pequeño, un negocio familiar y siempre hemos cooperado con las autoridades, así como con la Agencia de Alcohol, Tabaco, y Armas de Fuego” de Estados Unidos (AFT), dijo a EFE el administrador de Sprague’s Sports Shop, quien pidió ser identificado solo como “Chad”.

México presentó el lunes pasado una demanda en Arizona contra cinco empresas por tráfico de armas, la segunda después de que fracasara otra radicada en 2021 en Massachusetts contra 11 fabricantes de armas.

El administrador de Sprague’s Sports Shop, que se encuentra en la ciudad fronteriza de Yuma (Arizona), indicó que hasta el momento no han tenido la oportunidad de leer la demanda y desconoce con certeza cuáles son las acusaciones del Gobierno mexicano.

Al anunciar la demanda, el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, señaló que esos establecimientos “son responsables de la venta de armas que aparecen en delitos muy graves” en su país.

En la demanda el Gobierno México indica que armas vendidas por estos establecimientos han sido utilizadas por los carteles para cometer asesinatos y otros crímenes en territorio mexicano.

México argumenta que las armas son vendidas a personas que prestan sus nombres y los negocios saben cuál será el destino final de estas armas de fuego, algunas de ellas de alto calibre de uso militar.

En la ciudad de Tucson se encuentra otros tres de los establecimientos que son señalados en la demanda: Diamondback Shootings Sports, Inc, SnG Tactical, LLC y Loan Prairie, LLCM.

Esos negocios declinaron comentar sobre la demanda, pero durante un recorrido de EFE a los establecimientos se pudo constatar que continúan operando de forma normal, recibiendo a su clientela y procesando solicitudes de compra de armas.

El quinto negocio demandado es Ammo A-Z, LLC y se encuentra en la ciudad de Phoenix (Arizona).

En Arizona para comprar un arma de fuego en un negocio establecido con licencia, el comprador debe de ser mayor de 21 años y pasar una verificación de antecedentes.

De acuerdo con la ley federal, una persona no puede adquirir un arma si sufre de un problema mental o ha sido declarada culpable de un crimen o de violencia doméstica.

Arizona no requiere que los dueños de armas las registren con el estado o cualquier otra ciudad, condado o agencia del orden.