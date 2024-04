Empresarias mexicanas urgen mayor mano de obra calificada de mujeres ante el ‘nearshoring’

Ciudad de México, (EFE).- Las empresarias mexicanas deben prepararse con mayor educación y mano de obra calificada para aprovechar la oportunidad de la relocalización de empresas en el país o ‘nearshoring’, dijeron este martes representantes de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur).

“Como mujeres, tenemos que prepararnos para tener una educación en donde queramos participar, aquí ya no es limitante para una mujer o un hombre, sino creo que hay igualdad de oportunidades”, señaló en una conferencia de prensa Daniella Martínez Rodríguez, vicepresidenta de Mujeres Empresarias de la Concanaco Servytur.

Al presentar el segundo Congreso Internacional de Mujeres y Líderes Empresariales, que será en la fronteriza Ciudad Juárez del 17 al 19 de abril, la directiva exaltó la importancia de que las compañías mexicanas, en especial las lideradas por mujeres, se reconfiguren para dar un valor agregado ante el ‘nearshoring’.

“Estas empresas que vienen van a necesitar mano de obra calificada, pero no nada más, sino también profesionistas calificados y ahí no quiero decir nada más mujeres”, expuso.

Afirmó que, si ocurren las condiciones adecuadas, surgirán grandes oportunidades en las empresas mexicanas ante el auge de este fenómeno.

“Hay que estar abiertas a detectar oportunidades y aprovecharlas y, en ese sentido, a veces como PyMES (pequeñas y medianas empresas) no alzan la mano o no tenemos un acercamiento a las empresas porque nos da miedo”, aseveró.

El presidente de la Concanaco Servytur, Octavio de la Torre de Stéffano, consideró fundamental invertir en el desarrollo de nuevas habilidades para dar un valor agregado a las empresas que buscan relocalizarse en el país.

“Si nosotros logramos ese paso: invertir en la formación y en la educación, vamos a propiciar que todos tengamos mejor acceso a otro tipo de economía”, apuntó.

Ante las elecciones del 2 de junio en México, señaló que es importante también trabajar en rubros como infraestructura, seguridad, Estado de derecho, y el fortalecimiento de la propiedad privada para que el ‘nearshoring’ beneficie realmente al país.

“El tema está en que nosotros propiciamos nuestras propias condiciones para que mejoremos y es en donde insistimos que las candidatas y los candidatos nos tienen que presentar propuestas”, afirmó.

Citó que en México solo 45 % de las empresas están dentro de la formalidad, mientras que el 55 % restante es informal, lo que deriva en que los colaboradores no tengan las mismas prestaciones y beneficios.

Este y otros temas se desarrollarán dentro del Congreso Internacional de Mujeres y Líderes Empresariales, que espera convocar, al menos, a unas 500 empresarias mexicanas y de otros países.

Durante el evento, promoverán también mecanismos para disminuir la brecha salarial y establecer un distintivo para que empresas y gobiernos otorguen un día laboral para que las mujeres se realicen estudios clínicos para detectar enfermedades como el cáncer de mama.