Empresarios del norte de México acusan al gobernador de Texas de obstaculizar el comercio

Ciudad Juárez (México), (EFE).- Los controles de seguridad implementados la semana pasada por el gobernador de Texas (EE.UU), Greg Abbott, han provocado que exportaciones mexicanas por un valor de 1.500 millones de dólares no hayan podido cruzar la frontera, denunciaron este jueves líderes empresariales del norte de México

La iniciativa privada de Ciudad Juárez, ciudad fronteriza con Estados Unidos, criticó que este tema sea político y que no haya sido resuelto por los gobiernos, pues está afectando a más de 5.000 trabajadores que se encuentran en paro técnico.

El problema, aseguraron, ya no son las aduanas que desviaron personal para procesar migrantes desde hace dos semanas. Ahora, el principal obstáculo son las lentas revisiones del Departamento de Seguridad Pública de Texas las que mantienen las cargas cruzando a un ritmo muy lento.

El vicepresidente Nacional de Maquiladora y Franjas Fronterizas de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Thor Salayandía, indicó que el daño es muy grave, pues la economía de toda la región fronteriza depende de la maquiladora en más de un 50 %.

“Que nos quede bien claro. El problema ya no son las aduanas. Es el gobernador Abbott el que está ahorcando a la maquiladora. Está sacando raja política del tema migratorio y está atacando al (presidente estadounidense Joe) Biden y a México con ese tema y nos afecta a todos. Tiene a los agentes haciendo unas revisiones donde ya no busca migrantes. Lo que busca es perjudicar a la maquila y sí lo está logrando”, dijo.

“Es muy lamentable que solo una persona, el gobernador de Texas, Greg Abbott, sea el que esté causando todos estos daños tanto a la economía juarense, como a los corporativos que son los dueños de las maquiladoras. Es muy lamentable que hasta ahorita nadie le haya podido parar un alto, ni su presidente Biden” añadió el empresario.

Por su parte, Manuel Sotelo Suárez, vicepresidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar) señaló que existe mucha pasividad que el gobierno Federal de México y de Estados Unidos, y que nadie coordina operativos para resolver el problema o para pararle el alto al gobernador texano que está afectando a la economía de ambas regiones con entre 10.000 y 11.000 cargas varadas.

“Si eso lo multiplicamos por 135 mil dólares por carga, estamos hablando de la cifra que comentamos ahorita cerca de 1.500 millones de dólares, que no es una pérdida, son mercancías que no han podido cruzar”, indicó Sotelo Suárez.

Agregó que de 3.500 cargas que pasan normalmente a diario de México a Estados Unidos por Juárez, ahorita sólo están cruzando 1.600. Al no poder exportarlas, los pequeños almacenes de las maquiladoras se llenan y ya no pueden seguir produciendo.