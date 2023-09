Empresarios piden certeza regulatoria y energética para invertir en México

Ciudad de México, (EFE).- El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México, Francisco Cervantes, consideró este martes que para equilibrar el clima de negocios e inversiones en el país se requiere certeza jurídica, simplificación regulatoria, y energía suficiente, limpia y barata.

El líder de la cúpula empresarial, que aporta el 80 % del producto interno bruto (PIB), señaló en la convención binacional de la American Society of México que estas condiciones sobresalen en medio de la relocalización de las empresas hacia el país o “nearshoring”.

“Esto es algo bien importante en los tres niveles de gobierno porque se multiplican luego los trámites, tenemos que trabajar mucho en esta simplificación. Es ofrecer las condiciones para contar con energía suficiente, limpia y barata”, dijo.

Sobre el reto de la energía en México, indicó que la industria manufacturera, que concentra el mayor volumen de inversiones en el país, requiere de por lo menos 60 % de energía limpia.

Cervantes también comentó que la inseguridad es un pendiente, así como un sistema de educación “de vanguardia” que impulse el desarrollo de capacidades y competencias laborales con enfoques tecnológicos y de productividad.

En tanto, Luz María de la Mora, exsubsecretaria de Comercio Exterior de México, recordó que Estados Unidos definió 10 sectores clave para potenciar la cadena regional de proveeduría.

La integrante del Atlantic Council advirtió que México tiene poco que aportar en temas de minerales críticos, en baterías y vehículos eléctricos y muy poco que aportar en cuestiones relacionadas a los semiconductores necesarios para diversas industrias.

Pero destacó mayor oportunidad en el ensamble y empaquetado, por lo que enfatizó que el país requerirá mucha más inversión porque las cadenas de suministro globales aún se mantienen concentradas en Asia.

“Se requiere muchísima inversión y se requiere un tejido industrial para desarrollarlo, necesitamos talento a todos los niveles y talento que pueda realmente participar en esa cadena de valor y el talento, ahora, se encuentra en Asia”, comentó.

Además, consideró que este aprovechamiento del “nearshoring” debe darse con un “plan bien desarrollado” para evitar una estrategia inercial.

Mónica Flores, presidenta de ManpowerGroup para Latinoamérica, señaló que México tiene la oportunidad de generar hasta 4 millones de empleos, en medio de un retraso en diversos sectores, incluidos los puestos relacionados a las nuevas tendencias digitales y tecnológicas.

“Me parece que vamos muy atrás. Sí tenemos una mano calificada, pero no estamos todavía en el siglo XXI. No hemos entrado como país realmente a la era del conocimiento y a la era digital”, sostuvo.

Dijo se requiere capacitación para puestos en manufactura, turismo, energías renovables, la digitalización, el desarrollo de aplicaciones, análisis de datos, programación, entre otras.

“No hay suficiente talento. Creo que el reto está en esta preparación y cómo vamos a hacer en una acción armoniosa, ordenada y cordial entre empresas, instituciones académicas, instituciones técnicas, Gobiernos e individuos”, concluyó.