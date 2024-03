Empresarios y activistas piden que Biden amplíe los permisos de trabajo para inmigrantes

Washington, (EFE).- Dirigentes empresariales y activistas expresaron este viernes su frustración por la política migratoria del presidente Joe Biden y le urgieron a que, por decreto ejecutivo, extienda permisos de trabajo para migrantes que han estado en el país por muchos años.

“Las fábricas necesitan la fuerza laboral”, afirmó en una teleconferencia Lisa Winton, presidenta de la firma Winton Machine en Suwanee (Georgia). “Necesitamos con premura más trabajadores. Por cada 100 empleos disponibles hay 54 trabajadores”.

“La firma que tenemos con mi esposo emplea a 40 personas y no estaríamos dónde hemos llegado sin no fuera por los trabajadores inmigrantes”, añadió la empresaria.

La representante Delia Ramírez, demócrata de Illinois, expresó su decepción por el discurso sobre el estado del país que el presidente Biden pronunció la noche del jueves en el Congreso y sostuvo que EE.UU. “necesita trabajadores y no los tenemos”.

“Escuché que el presidente habló sobre la educación, la vivienda, la economía y cosas de interés de su gobierno”, agregó. “Pero en lo que se refiere a la inmigración la retórica es la misma que se escucha en otras partes, en lugar de decir claro ‘Soy el defensor de los inmigrantes'”.

Rocío Sáenz, portavoz en el sur de California de la Unión de Libertades Civiles (ACLU), instó al presidente para que por decreto extienda los permisos de trabajo para los trabajadores inmigrantes, “incluidos los que han llegado recientemente y a los millones de inmigrantes que han estado aquí por años”.

“Le pedimos al presidente Biden que haga todo lo que esté en sus atribuciones, y que lo haga ahora”, añadió.

Al Cárdenas, presidente de la firma VITAL Salud de Coral Gables (Florida) y presidente de la ‘American Business Immigration Coalition’, sostuvo que “para lidiar con la inflación y una población que envejece, tenemos que hacer que los migrantes que han estado aquí por largo tiempo y no hayan cometido crímenes, obtengan permisos de trabajo”.

“La mayoría de los estadounidenses está de acuerdo en que necesitamos proteger la frontera”, agregó Cárdenas. “Y en eso estamos cerca de un acuerdo en el Congreso. “Presidente Biden: no espere hasta noviembre, hágalo ahora”.

Por su parte Matt Teagarden, presidente de la Asociación de Ganaderos de Kansas, advirtió que “nuestra capacidad para alimentarnos como país está en riesgo”.

“La seguridad alimenticia es seguridad nacional y no podremos alimentarnos sin los trabajadores rurales inmigrantes”, añadió. “Los rancheros y los granjeros encaramos una crisis de mano de obra y si no la resolvemos más dependeremos de la producción de alimentos en ultramar”.