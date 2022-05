Empresas afirman que se debe impulsar el talento de programadores en Latinoamérica

Gran parte de las compañías están migrando a la digitalización, por ello es que las grandes empresas están apostando por reclutar mejores profesionales

NotiPress.- La migración de las empresas a la era de la digitalización podría ser una realidad en todas las industrias a nivel mundial y México no sería la excepción. Cifras disponibles de la firma IDC señalan que en 2018, solo el 23 por ciento de los corporativos en el país no habían digitalizado sus procesos.

Cada vez más, las compañías exigen a los profesionales tener las herramientas necesarias en cualquier campo de la tecnología para ser contratados. Por ejemplo, saber de inteligencia artificial (IA) cuyo campo no se limita a un conjunto reducido de sectores económicos, por el contrario, está presente más allá de las industrias nacionales.

Otro aspecto importante ha sido el desarrollo de software y cuyo rubro en México ha tenido un importante rezago en comparación a otros países. Sin embargo, la industria del software es clave a la hora de tomar decisiones en una empresa, invertir capital e incluso contratar personal calificado.

En la recopilación del sitio Ciencia UANL, Arturo Campos Fenantes, director general de SISOFT considera que el desarrollo de software está muy relacionado con la cultura, el talento e innovación. Además la productividad es un punto clave para entrar al mercado internacional y competir con países de la talla de Canadá, Estados Unidos, Irlanda, India, entre otros.

Ante ello, algunas organizaciones ofrecen opciones para sumarse a cursos intensivos de programación, por ejemplo el Bootcamp realizado por la empresa Fintual. Aquí, los aspirantes pueden desarrollar y adquirir nuevas herramientas para el campo laboral que cada vez es más exigente y está impulsado principalmente por la tecnología.

También, la firma selecciona a los talentos principalmente de América Latina quienes ya tienen nociones de programación para transformarlos en potenciales desarrolladores. El curso intensivo de tres meses llevado a cabo en la Patagonia Chilena es considerado como el próximo hub de innovación e incubadora de desarrolladores fintech de Latinoamérica.

Valentin Jadot, compartió con NotiPress que esta región del país sudamericano es uno de los mejores lugares del mundo para desarrollar nuevo talento y hacer crecer el mercado. Aunado a ello, Jadot tiene un gran interés en el nuevo talento latinoamericano para seguir posicionando a Chile en un lugar importante en el hub del ecosistema del emprendimiento.

Hoy en día, las principales industrias tanto nacionales como internacionales entienden que para lograr avances en su economía deben enfocar sus esfuerzos en la consolidación y el fortalecimiento de sus programadores. Por ello, el integrar programadores calificados para un trabajo que requiera conocimientos tecnológicos será una importante inversión para los corporativos en cualquier industria.