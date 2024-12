Empresas en México pierden más de 900 millones de dólares por la violencia en Sinaloa

Ciudad de México, (EFE).- Al menos 108 empresas han cerrado en los últimos dos meses en Sinaloa, estado del noroeste de México con una pugna del narcotráfico que ha generado pérdidas por más de 18.000 millones de pesos (unos 900 millones de dólares), reveló este lunes la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

José Medina Mora, presidente saliente de la Coparmex, informó en un encuentro con medios que los altos niveles de violencia han provocado el cierre de al menos 85 empresas en Culiacán, capital estatal, y 23 más en Mazatlán, playa turística, mientras en otras localidades han mantenido intermitente su operación.

Estas cifras podrían ser mayores, pues muchas micro y pequeñas empresas no han reportado oficialmente su cierre, según precisó el presidente entrante de la patronal mexicana, Juan José Sierra, quien tomará las riendas de la organización a partir del 1 de enero de 2025.

Según cifras de la Coparmex, organización que aglutina empresas responsables del 30 % producto interior bruto (PIB), el impacto económico supera ya los 18.000 millones de pesos (unos 900 millones de dólares), y suma la pérdida de por lo menos 25.000 empleos formales, informales e incluso temporales.

Sierra señaló la inseguridad en todo México como “una regresión en el desarrollo social” y advirtió de que se está privando a la población de la paz y tranquilidad.

“Es una regresión también en el desarrollo social porque esta paz y tranquilidad que no tienen en Culiacán y en parte de Sinaloa no permite este libre tránsito de personas que van a sus trabajos de todos los días”, comentó.

Ambos líderes empresariales describieron que persisten las escenas alarmantes en Sinaloa, donde los disparos obligan a niños a apartarse de las escuelas, incluso con simulacros para actuar en casos de balaceras.

Medina Mora señaló la Coparmex llama a las autoridades a implementar medidas urgentes que mitiguen los efectos de esta crisis.

Entre las demandas están la creación de programas de financiamiento para micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), el aplazamiento de obligaciones fiscales y un fortalecimiento de la seguridad pública.

“Los empresarios no quieren nada regalado, simplemente dicen ‘oigan, necesitamos apoyo para las pymes, que haya financiamiento’. También apoyo para posponer algunos pagos porque primero quieren atender los salarios de los trabajadores y no están pidiendo que se condonen deudas, sino que haya plazos (para pagar)”, detalló Medina Mora.

Los líderes empresariales enfatizaron la importancia del diálogo y la colaboración entre Gobierno, sector privado y sociedad civil.

Sinaloa se mantiene como el segundo estado con más homicidios, con 351, en los primeros dos meses de la presidencia de Claudia Sheinbaum, quien asumió el 1 de octubre.

La pugna del Cártel de Sinaloa comenzó el 9 de septiembre tras el arresto en Estados Unidos el 25 de julio de Ismael ‘El Mayo’ Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del ‘Chapo’ Guzmán, que ocasionó una ruptura entre las células de ‘Los Chapitos’ y ‘Los Mayos’.