En la era digital, los resultados son el “nuevo oro”

Por: Coral Mujaes*

En la nueva economía digital, los negocios que no se adaptan, desaparecen. Ejemplos sobran. En esta era, estamos socialmente distanciados, pero virtualmente conectados. No dependemos de gastos operativos, ni de lugares físicos. Esto también es magnífico.

Algunas personas usan la típica frase “piensa fuera de la caja”, pero cuando eliges estar en la era digital, eso no existe, ¡la caja la haces tú! Realmente, ni siquiera te diría que pienses en la caja. Cuando entras al mundo de los negocios en línea y, sobre todo, al nicho, ¡no hay caja! Te vuelves una persona de recursos ilimitados… pero depende de ti.

Lo más importante para generar dinero es una economía bien planeada, lo que significa que ser meticuloso y elegir un buen mercado.

En primer lugar, ya no hay inventarios. Emprender en línea lo elimina. El margen de ganancia se vuelve extraordinario y, sobre todo, escalable. Cuando entras a la era digital, tienes la capacidad de llevar el negocio a niveles superiores, de una manera muy rápida.

Si ya liberaste todas las creencias pobres sobre el dinero, necesitas el vehículo, la psicología adecuada y el mercado correcto. Si tienes la mentalidad, pero no estás en el mercado ideal, no te irá bien. Puedes tener al mejor piloto, pero, si lo pones en la Fórmula 1 a competir en un triciclo, no logrará sus objetivos, ni con el mindset más poderoso.

La pasión es importante, pero también un mercado caliente; es decir, gente con dinero dispuesta a pagar por el producto o servicio. La mayoría de las emprendedoras no entienden de economía y trabajan pasionalmente. Esto no es malo, pero también hay que ser estrategas. Debemos asegurarnos de que hay un mercado dispuesto a pagar por lo que queremos vender.

Cuando hablamos de estar en el nicho y en el mercado correctos, debemos fijarnos dónde se mueve el dinero. El mercado de habla hispana apenas está empezando, aunque internet ya tiene varias décadas recorridas. El momento es ahora, porque si empiezas temprano, la fortuna te pertenece.

Por último, una recomendación. En la era digital hay un mercado caliente, hambriento y lucrativo: la revolución de la autoeducación y los infoproductos. Son programas y servicios disponibles en formato digital, como libros electrónicos, videos, podcast, aplicaciones o programas.

La gente ya no va primero al especialista, sino a Google. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde podemos impactar? La clave es ayudar a alguien a solucionar un problema, que seguramente ya has superado.

Gracias a los programas digitales que compré, pude superar la bulimia y el alcohol. No fue gracias a los especialistas, sino a los infoproductos. Es decir, compré conocimiento a las personas que ya habían pasado por los mismos problemas. Ellos encontraron un camino, descubrieron un método, lo empaquetaron en un programa digital y luego me lo vendieron. Ahora yo estoy muy agradecida porque sus programas me salvaron la vida.

La experiencia es la nueva moneda. Los resultados son el nuevo oro.

* Coral Mujaes es comunicadora de la Universidad Iberoamericana de México, empresaria digital con más de un millón de seguidores, conferencista, autora bestseller y atleta de alto rendimiento. https://coralmujaes.com/