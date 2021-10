En riesgo biodiversidad por la disminución mundial de especies polinizadoras

Son alrededor de 400 mil especies las afectadas por disminución

NotiPress.- La polinización es un proceso clave en la supervivencia de casi el 90 por ciento de las plantas silvestres y de más del 75% de los cultivos de interés agronómico a nivel global. No obstante, y pese a la creciente demanda de los servicios de polinización, se encuentra en riesgo la biodiversidad por la disminución mundial de especies polinizadoras, señalan expertos.

Cerca 400 mil millones de dólares anuales es el valor que dan las especies polinizadoras en la agricultura, asegura Teja Tscharntke, directora del Grupo de Agroecología de la Universidad de Göttingen. Este rendimiento aumentaría si no estuviera en riesgo la biodiversidad y si se les diera más protección a éstas. Los pequeños agricultores con campos de menos de dos hectáreas, representan 83% del total global y se benefician mucho más de las especies polinizadoras que los grandes agricultores. Por tales ventajas es necesario detener estas pérdidas, particularmente “reducir los grandes monocultivos y la pérdida de hábitats naturales”, agrega Tscharntke.

Un estudio global hecho por El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina enlistó los siguientes factores que influyen en la disminución mundial de especies polinizadoras. Destrucción de hábitats por urbanización, uso de agroquímicos, contaminación global, cambio climático, especies exóticas invasoras, pestes y uso de organismos genéticamente modificados. Asimismo el análisis señaló las consecuencias que tendría esta disminución mundial en la biodiversidad y entre las principales destaca la inestabilidad en la producción de alimentos. Igualmente, la incapacidad a futuro del sistema de producción alimenticio para recuperarse de situaciones adversas, reducción y pérdida de frutos y plantas silvestres.

Ante estos riesgos, Zakri Hamid, presidente de la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas declaró sobre las opciones con las que se cuenta. “Es posible tomar medidas con el fin de reducir el riesgo de la biodiversidad por la disminución mundial de especies polinizadoras, entre ellas establecer prácticas basadas en el conocimiento indígena y local”. También especifica, se debe implementar una agricultura sostenible, por medio de flores nativas, para ahuyentar a los invasores y atraer a los polinizadores naturales en plagas beneficiosas. En ese sentido, otra gran estrategia es instalar islas flotantes con plantas nativas en pequeños estanques o en lagos pocos profundos, esto porque proporcionarán un hábitat floreciente para los polinizadores porque aman el agua.

Soluciones naturales y sostenibles es lo que se debe implementar ante el riesgo de la biodiversidad por la disminución mundial de especies polinizadoras. Aún se está a tiempo de asegurar que mariposas,moscas y abejas, entre otras, prevalezcan en el futuro, concluye Hamid. Sin la polinización, muchas especies y procesos no funcionarían dentro de los ecosistemas; además de beneficiar al sector agrícola, tienen otros beneficios como limpiar el aire, purificar el agua, el suelo y producir más oxígeno.