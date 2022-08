EN SÍNTESIS

AMLO: GRAN DECEPCIÓN

La elección de Andrés Manuel López Obrador fue histórica. Sus seguidores fuimos muchos. Sus índices de aprobación llegaron a los 80% superando a los mejores gobernantes del mundo. Se veía como un fenómeno inaugurando una nueva época. Su tenacidad a lo largo de más de dos décadas de intentar ser Presidente de México no había dado frutos porque lo habrían impedido los representantes del estatus quo privándolo de merecidas victorias. Ese esfuerzo era la mejor prueba de que se trataba de un honorable ser humano con vocación de servir. El que nadie hubiera podido mostrar evidencias convincentes de corrupción en tanto tiempo, lo convertía en un rayo de esperanza de todos a los que nos avergonzaba la galopante corrupción de México y los mexicanos. Darse a la tarea de crear un nuevo partido MORENA y de haber recorrido el país varias veces justificaba que muchos, incluyendo algunos intelectuales lo apoyaran.

A dos tercios de su sexenio, las cosas pintan como una de las más grandes decepciones que hayamos tenido los mexicanos. Las finanzas del país dejan mucho que desear. Ha desmantelado sistemáticamente instituciones que daban equilibrio y certidumbre a un país maltrecho e intenta desmantelar las pocas que le quedan, como el INE. Ha militarizado al país dando concesiones típicas de dictadores a los castrenses. La inseguridad, violencia, asesinatos, secuestros y al avance del crimen organizado son una pesadilla en México. Su política exterior es errática. Sus decisiones caprichosas, abusivas y dictatoriales. Niega sistemáticamente críticas y problemas. Los mexicanos en el exterior -de cuyo apoyo presume con frecuencia- nunca habíamos tenido un régimen que se negara sistemáticamente a reunirse con nuestros líderes. Festeja nuestras remesas, pero no es capaz de escucharnos. De hecho, no parece escuchar a nadie. En materia educativa ha sido una nulidad, nunca ni los profesores ni los alumnos habían estado tan a la deriva. La ciencia y su desarrollo ha sufrido como nunca. Finalmente, su popularidad basada en ayudas asistenciales se empieza a cimbrar bajando a cerca del 50% de aceptación a pesar de un bloque que parecía inamovible -precisamente los que reciben esas ayudas en efectivo. AMLO no inspira confianza. Divide a la nación. Miente y oculta, niega evidencias. Lo que es más importante, le birló al pueblo de México la posibilidad de creer en algo o en alguien. Es una gran decepción.