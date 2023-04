Encienden veladoras en honor a migrantes muertos en incendio en México

Ciudad Juárez (México), (EFE).- Decenas de migrantes y dirigentes de colectivos encendieron veladoras este miércoles con el nombre de los 40 indocumentados que murieron por un incendio hace nueve días, para exigir justicia y un memorial a las autoridades de la fronteriza Ciudad Juárez, Chihuahua, al norte de México.

Al exterior del Instituto Nacional de Migración (INM) los refugiados, en su mayoría de origen venezolano, participaron en este acto.

Como una manera de conmemorar a los fallecidos fueron nombrando una a una a las víctimas y posteriormente anotaron su nombre en la veladora. Asimismo, colocaron una ofrenda floral, cruces y rosarios, ahí recibieron la homilía en memoria de los indocumentados.

Carlos Mayorga, presidente del colectivo Ángeles Mensajeros y quien organizó el evento, detalló a EFE que el objetivo de este acto es exigir “claridad y transparencia de este caso”.

“Que se construya en este lugar el memorial de los inmigrantes en la frontera. Hasta este momento las autoridades no se han acercado con los migrantes y (esa) es la desesperación de muchos de ellos”, reclamó.

Pidió que, de manera urgente, las autoridades tengan cercanía con los indocumentados que están durmiendo en la calle, ya que necesitan un trato humanitario.

La noche del 27 de marzo un incendio en un centro migratorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, norte de México, acabó con la vida de 40 migrantes hondureños, salvadoreños, guatemaltecos, colombianos y venezolanos.

Además de los fallecidos, el accidente dejó 27 heridos, de los cuales 23 permanecen hospitalizados y hasta ahora solo 4 fueron dados de alta. En la estación migratoria había unos 70 migrantes.

Carlos, originario de Venezuela, y quien participó en el acto lamentó los hechos y pidió justicia.

“Asesinaron a nuestros compañeros de lucha, cuando se viene uno en el camino se hacen amistad. Nosotros queremos justicia por sus casos, tenemos miedo no sabemos qué vaya a pasar con los inmigrantes”, expresó.

Del mismo modo, pidió que no haya xenofobia, que la comunidad y las autoridades no sean racistas, ya que en el video donde se muestra el siniestro se ve claramente que había la posibilidad de salvarlos.

“(En) este lugar queremos que se haga un memorial. Somos más los buenos que los malos, nosotros queremos trabajar y ayudar a nuestra familia”, abundó.

Otro de los refugiados que estuvo en el lugar fue Juan Ángel Pabón, de Venezuela, quien afirmó que ahora piden fortaleza para enfrentar este tipo de situaciones y que el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y las autoridades den explicaciones.

“Pedimos a Dios que nos dé la fortaleza, para ir enfrentando esta situación que vivimos. Pedimos que se pronuncie el presidente de México, pedimos que la comisión Internacional y de derechos humanos acudan para presentarles un informe para mostrarle la cantidad de atropellos que sufrimos en este país”.

Mencionó que espera se haga una nueva ley migratoria que esté basada en los derechos humanos, para que no haya violaciones.

“Algo que debe de tener presente la gente, (es que) un asesinato como este no debe ocurrir con los migrantes”, concluyó.

Hasta ahora cinco personas enfrentan un proceso penal por este incendio.

Este miércoles, familiares de al menos seis hondureños fallecidos en el incendio a México para identificar sus restos.

Según organizaciones civiles mexicanas, 2022 fue el año más trágico para los migrantes en México, pues unos 900 murieron en el intento de cruzar sin documentos desde el país hacia Estados Unidos.

La región vive un flujo migratorio récord, con 2,76 millones de indocumentados detenidos en la frontera de Estados Unidos con México en el año fiscal 2022.