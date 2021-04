Enrique Guzmán responde incrédulo a las acusaciones de abuso de Frida Sofía

Ciudad de México, (EFE News).- El famoso cantante mexicano Enrique Guzmán dijo a través de sus redes sociales estar “preocupado” por la “inestabilidad mental” de su nieta Frida Sofía, quien lo acusó recientemente de haber abusado de ella cuando era una niña.

La joven, hija de la estrella del rock Alejandra Guzmán, confesó por primera vez en una entrevista televisiva que su abuelo Enrique Guzmán abusó de ella cuando tenía cinco años.

“(Guzmán) Siempre fue muy abusivo… Me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, me daba miedo siempre. Me hizo cosas feas, me manoseó, desde los cinco años”, explicó.

La cantante, de 29 años, ofreció una entrevista en la que habló de muchos temas relacionados con la relación con su madre y con toda su familia.

Pero la revelación de posibles abusos por parte de su abuelo fue el momento más tenso, le provocó lágrimas y se mostró visiblemente afectada.

Además, dijo que jamás se había atrevido a contarlo porque llegó a sentirse culpable ya que, explicó, al ser una niña entendía que era la manera “normal” en la que un abuelo trataba a su nieta.

“Lo más asqueroso de todo es que estaba chiquita y te dicen que eso es lo que un abuelito le hace a su nieta que la quiere. A esa edad no tienes ni idea, se vuelve algo normal”, contó.

En este sentido, detalló que “en algún momento hasta se empieza a sentir rico” y aparece la culpa.

Frida Sofía revivió esa sensación cuando los hombres con los que estaba su madre, indicó, le hicieron pasar por lo mismo.

Preguntada por el entrevistador sobre sus sentimientos hacia Enrique Guzmán, la cantante e “influencer” respondió: “Lo odio. (…) Ahorita me quedo así de ‘ándale cabrón y si el mundo supiera'”.

Sin embargo, no es la primera vez que Enrique Guzmán, de 78 años, recibe este tipo de acusaciones, puesto que su exmujer, la reconocida actriz Silvia Pinal, dijo hace años en un libro autobiográfico que había recibido por su parte muchos tipos de violencia, desde celos hasta golpes y violaciones.

DESPUÉS DE UNA “RECONCILIACIÓN”

A finales de marzo pasado, Frida Sofía y Alejandra Guzmán mantuvieron una conversación telefónica que indicaba que iban camino a una reconciliación después de más de tres años en medio de problemas que saltaron a la televisión.

La roquera se había contagiado de coronavirus y su hija sintió, dijo, la necesidad de hablar con ella para intentar arreglar sus desavenencias y reconsiderar la relación que mantenían.

La llamada hecha por Frida Sofía fue retransmitida en directo en televisión.

Después de estos hechos el equipo de Alejandra Guzmán emitió un boletín con su descontento en el que calificaron al programa como “sensacionalista”, pues según explicaron, la llamada se llevó a cabo sin su autorización.

El equipo de Frida Sofía por su parte defendió al programa y expresó que la llamada no se trataba de una “emboscada” a Guzmán.

Comparte tu opinión.