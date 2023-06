Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull se unen en la gira “Trilogy Tour” este otoño

Miami, (EFE).- Los cantantes Enrique Iglesias, Ricky Martin y Pitbull “unirán fuerzas” este otoño con una gira “única” por 19 ciudades de Norteamérica que lleva por título “The Trilogy Tour”, según fue informado en un comunicado.

“Estoy increíblemente emocionado de ir de gira con mis amigos Pitbull y Ricky. ‘El Trilogy Tour’ será una experiencia increíble para TODOS nuestros fans. Va a ser una gira única”, señaló el cantante español Enrique Iglesias, que ha vendido más de 180 millones de álbumes en todo el mundo.

Por su parte, el rapero y productor musical estadounidense de origen cubano Armando Christian Pérez, conocido como Pitbull, dijo que era “un gran honor estar de gira con Enrique y Ricky, dos grandes iconos de la música que no solo me han abierto puertas a mí, sino a toda nuestra cultura”.

“Estamos emocionados de llevar ‘The Trilogy Tour’ a nuestros fans por todo el mundo y darles el mejor momento de sus vidas. Dale!”, añadió Pitbull, ganador de un premio Grammy, quien lanzará próximamente el álbum titulado “Trackhouse”.

Producida por la promotora Live Nation, la gira que recorre 19 ciudades comienza el próximo 14 de octubre en el Capital One Arena de Washington, D.C. y hace escalas en Toronto, Montreal, Boston, Nueva York, Brooklyn, Chicago, Detroit, Orlando, Miami, Dallas, Houston, San Antonio, Las Vegas, Phoenix, Los Ángeles, San José y Seattle, antes de terminar en el Rogers Arena de Vancouver el 10 de diciembre.

“Volver a ir de gira, no solo con Enrique pero también con Pitbull, es muy emocionante. Esta gira será una fiesta maravillosa de principio a fin, así que prepárense, será épico”, dijo el puertorriqueño y estrella de la música latina Ricky Martin, ganador de dos premios Grammy y tres Latin Grammy y conocido como el “Rey del Pop Latino”.

Enrique Iglesias tiene el “récord de números uno en la historia de la lista Hot Latin Song de Billboard y es el cantautor más influyente de la música pop de nuestro tiempo con el mayor éxito en el ‘crossover inglés/español”, indicó la firma de relaciones públicas Rondene PR.