Ente Electoral de México responde con una caricatura a ataques del Gobierno

Ciudad de México, (EFE).- El Instituto Nacional Electoral (INE) mexicano respondió con una caricatura de un chile, en un video que se viralizó este martes, a los ataques del Gobierno contra el organismo autónomo en medio de la polémica por la consulta de revocación de mandato.

El INE presentó a “Al Chipotle”, en referencia a la frase mexicana “al chile” que significa “a decir verdad”, para responder al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que lo acusan de ser el órgano electoral “más caro” de la región.

“¿A poco (en serio) se creyeron eso de que el INE es el instituto electoral más caro de América Latina?”, expresa el personaje virtual en el video, que ha despertado risas y críticas en las redes.

De esta forma, el organismo autónomo respondió al ataque de López Obrador, quien el lunes mostró una tabla que afirma que el INE es el órgano más caro de Latinoamérica por recibir 1.318 millones de dólares de presupuesto en 2021.

Esto lo comparó con los 247,7 millones de dólares del Consejo Nacional Electoral de Colombia, los 228,4 millones de dólares del Tribunal Superior Electoral de Brasil y los 174,3 millones de dólares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de Perú, entre otros.

Pero el INE presentó a “Al Chipotle” para “combatir la desinformación” y explicar “porqué ni el instituto ni las elecciones en México son los más caros de América Latina”.

“El INE, además de organizar elecciones, emite credenciales aquí y en el extranjero, capacita a personas para que integren las casillas, fiscaliza ingresos y gastos de partidos políticos, administra tiempos en radio y televisión, además promueve la educación cívica y la participación”, argumentó.

El Gobierno ha confrontado al instituto por la consulta de revocación de mandato que impulsa el propio López Obrador para que el próximo 10 de abril la población vote si desea que concluya su sexenio hasta 2024 o dimita.

El INE ha argumentado que no puede realizar la consulta porque el Congreso, de mayoría oficialista, le recortó 4.913 millones de pesos (242 millones de dólares) para 2022.

Mientras que el Gobierno presentó la semana pasada al INE un “plan de austeridad” para que, según sus cálculos, ahorre 2.972 millones de pesos (más de 146 millones de dólares) con recortes a prestaciones, sueldos, ahorros y fideicomisos para realizar la consulta.

López Obrador, quien atacó al órgano antes de las elecciones intermedias de junio de 2021, también ha amagado con realizar una reforma electoral para transformar al organismo.

Sin embargo, “Al Chipotle” reiteró los argumentos del INE de que cumple con funciones democráticas más allá de organizar elecciones.

“Todo eso no lo hacen otros organismos en América Latina. No se dejen engañar”, concluyó el chile.