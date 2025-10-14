29.8 C
Entran en vigor aranceles de EE.UU. a productos de madera y muebles

By El Periódico USA
Imagen de archivo. EFE/EPA/ALLISON DINNER

Washington, (EFE).- Los aranceles anunciados por la Administración del presidente, Donald Trump, a productos de madera y muebles importados entran en vigor este martes con el objetivo de “proteger la industria nacional y reducir la dependencia de importaciones” de Estados Unidos.

Incluyen un 10 % sobre todas las importaciones de madera aserrada y madera blanda, y un 25 % sobre ciertos muebles de madera tapizados, como sofás y sillones, de acuerdo con la Casa Blanca.

Además, un 25 % sobre gabinetes de cocina y tocadores importados, incluyendo piezas clave para su fabricación, según la misma fuente.

Los aranceles fueron anunciados por la Casa Blanca a finales de septiembre de 2025 y contemplan aumentos progresivos a partir de enero de 2026.

Estados Unidos exonerará a Reino Unido, la Unión Europea y a Japón de los nuevos aranceles, manteniendo tarifas que oscilan entre el 10 % y el 15 %.

Gigantes de la industria nacional como la Coalición de la Madera de Estados Unidos, asociación que representa a productores de madera, y la Alianza Americana de Gabinetes de Cocina, respaldaron las medidas.

Por su parte, empresas importadoras estadounidenses advierten que podrían aumentar precios y generar escasez de ciertos muebles en el mercado estadounidense, debido a la gran dependencia de productos de bajo costo desde países como China y Vietnam.

Al escenario arancelario se suma que el pasado viernes, Trump amenazó con aumentar un 100% de aranceles a todos los productos chinos, en respuesta a los controles de exportación que China implementará a partir de noviembre y que para el republicano es una “acción agresiva” para restringir el acceso a tierras raras estratégicas.

