¿Entre comer una tortilla de harina o de maíz? Estas son algunas consideraciones

Ya sea por cuidar la figura o por tener buena condición, muchos se cuestionan si es mejor la tortilla de maíz o de harina, pero ambas tienen beneficios

NotiPress.- El consumo per cápita de tortilla en México es de alrededor de 75 kilogramos al año, es decir, entre siete y 10 tortillas diarias. Al ser un ingrediente básico en la dieta de millones de personas, muchas se llegan a cuestionar si es mejor comer una tortilla de maíz o de harina.

Kylie Arrindell, nutrióloga de bienestar del Hospital Houston Methodist, comentó a NotiPress que ambos tipos de tortillas tienen perfiles nutricionales similares, por lo cual, no necesariamente una es más saludable que la otra. Por ejemplo, la de maíz tiene más carbohidratos en comparación con la de harina, pero esta es una diferencia pequeña.

Otra diferencia es que la de maíz tiene más fibra, pero, nuevamente, es una diferencia realmente pequeña. La experta aclaró que si se está enfocado en obtener más fibra, lo mejor es elegir tortilla de trigo integral, pues, contienen más fibra.

Arrindell enfatizó que elegir entre una tortilla u otra no será lo más crucial, sino en qué se elige para acompañar. En ese sentido, brindó algunos consejos para aquellas personas con diabetes.

Comer tortillas con diabetes

Los pacientes con diabetes tipo 2 no deben evitar consumir tortillas de maíz a pesar de su índice glucémico superior a las de harina. Según la experta, ambos tipos tienen bajo índice glucémico, pero si se consumen muchos tacos, los niveles de azúcar en la sangre aumentarán independientemente del tipo de tortilla seleccionada.

De acuerdo con la nutrióloga, lo mejor es tomar el control de los ingredientes, es decir, cocinar lo que se comerá para acompañar la tortilla. Además, se debe de considerar cuánta cantidad de proteína hay dentro y qué tan grande es la tortilla. Asimismo, agregarle jitomate, pimientos, chiles, cebolla, zanahoria, champiñones, cilantro, perejil o cualquier otra verdura es importante para tener una mayor variedad y cantidad nutrientes.

En caso de salir a comer, es difícil determinar el tamaño y grosor de las tortillas, por lo cual es difícil saber si las porciones son exageradas. Por ello, la nutrióloga recomendó elegir los puestos callejeros, pues, tienden a dar porciones más pequeñas y más fáciles de servir.

Si los puestos callejeros no son una opción, comparar el tamaño de la tortilla de la tienda y el tamaño de la porción según sea necesario. Arrindell explicó que lo más importante es conocer las porciones correctas, por lo cual si se quiere comer frijoles, arroz u otra fuente de carbohidratos, lo mejor es reducir la cantidad o tamaño de la tortilla.

Asimismo, es importante realizar ajustes para tener una comida más balanceada, tales como cambiar el queso por aguacate. La especialista señaló que ambos alimentos son buenos, sin embargo, se obtiene un mayor valor nutricional en el aguacate que en el queso rico en grasas saturadas.