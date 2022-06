Entrenador de 49ers dice que Trey Lance tiene más potencial del que él cree

Redacción Deportes, (EFE).- El entrenador de los San Francisco 49ers de la NFL, Kyle Shanahan, aseveró que el novato mariscal de campo, Trey Lance, posee más talento y habilidad de la que él mismo cree.

“Tiene más caballos de fuerza dentro de él de lo que creo que sabe y no lo digo sólo por el talento, también hablo por lo que veo de lo que está hecho, de lo inteligente que es”, destacó Shanahan sobre su mariscal de campo de 22 años.

Lance apenas jugó seis partidos en su primera temporada con los 49ers en los que consiguió 603 yardas, completó 41 pases en 71 intentos, sumó cinco anotaciones y dos intercepciones.

Para la campaña 2022 sus posibilidades de ser titular en el equipo crecieron ante la incertidumbre sobre la continuidad del veterano Jimmy Garoppolo, quien fue operado del hombro derecho al final de la temporada 2021.

Shanahan ratificó su confianza en el chico surgido de North Dakota State, quien fue seleccionado en la primera ronda del Draft 2021 por San Francisco.

“Lo más importante con Trey es que la gente tiene que darse cuenta de que es muy joven; no obstante, creo que podrá superar la adversidad y manejar la presión. Va a ser difícil, pero así es la posición”, argumentó.

A pesar de esa fe, el entrenador de los 49ers apuntó que el verdadero potencial de Lance no explotará hasta que no sea sometido a una alta presión.

“Realmente no sabes de qué estás hecho hasta que te patean el trasero porque ahí es cuando comienza, podría suceder en la pretemporada, podría ser en la semana uno, pero sucederá, y luego sabremos si puedes jugar”.

Kyle Shanahan explicó que ése es el proceso natural con los novatos, lo cual incluye a Trey Lance y a los chicos recién llegados a los 49ers para encarar la temporada 2022.

“Los muchachos de nuestro equipo tienen la habilidad, nuestro mariscal de campo tiene la habilidad; pues a todos los haremos pasar por el exprimidor durante la temporada, luego descubriremos qué pueden hacer a largo plazo”.